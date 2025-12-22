Tuéjar instala su red pública wifi de acceso libre

El Centro de Innovación Territorial RuralTEC y el Ayuntamiento de Tuéjar instalan la red wifi municipal de acceso libre, adaptando el modelo de conectividad que ya se ha implementado en otros municipios rurales de la provincia de Valencia.

Este proyecto, que se concreta con la instalación de ocho nodos de conexión en el casco urbano de Tuéjar, permiten mejorar la digitalización del municipio, facilitando el acceso a servicios públicos y apoyando la innovación en el entorno rural.

La red wifi municipal en Tuéjar se está desplegando en puntos estratégicos, asegurando cobertura para vecinos y visitantes, y permitirá integrar diversos servicios de conectividad a los usuarios.

Modelo eficiente

La actuación cuenta con el respaldo técnico del CIT RuralTEC quién dispone de licencia de despliegue de operador de telefonía y la financiación de la Diputación de Valencia, consolidando así un modelo de conectividad "que ya ha demostrado su eficacia en localidades como Casas Bajas y Aras de los Olmos, donde esta red ya funciona gracias a la colaboración con dichos ayuntamientos", explican desde RuralTEC.

Esta acción se enmarca dentro de la línea de actuación del Centro de Innovación Territorial, RuralTEC en las comarcas del Alto Turia, Rincón de Ademuz y Utiel-Requena aportando servicios vinculados a la innovación y el desarrollo rural y reforzando el papel de la tecnología como herramienta clave para la dinamización y el mejora de la competitividad de los municipios rurales.