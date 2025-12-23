Titaguas tendrá un Punto de Atención al Mayor

El Ayuntamiento de Titaguas dará a conocer en enero el anteproyecto para la construcción de un Punto de Atención al Mayor, una infraestructura estratégica dentro del Programa de Reto Demográfico ‘Raíces’ y que busca mejorar la calidad de vida, el bienestar y la atención integral de las personas mayores del municipio.

"Este nuevo equipamiento nace con el objetivo de ofrecer un espacio accesible, cercano y adaptado a las necesidades actuales y futuras de la población mayor, consolidándose como una apuesta a largo plazo en un municipio donde el envejecimiento activo y digno se considera una prioridad", expresan desde el consistorio.

“Cuidar a quienes han cuidado de Titaguas toda la vida”

El anteproyecto contempla la creación de un espacio multifuncional destinado a la atención social, el acompañamiento personal, la promoción de la autonomía y el desarrollo de actividades comunitarias, alineado con los objetivos de cohesión social, reto demográfico y desarrollo rural sostenible del consistorio.

Tal como subraya el alcalde de la localidad, Ramiro Rivera, “este servicio es, al final, la respuesta y el agradecimiento que podemos dar a los titagüeños y titagüeñas que han cuidado de nuestro pueblo toda la vida. Nuestro deber es poner en sus manos cuantas herramientas estén a nuestro alcance para que disfruten de una merecida calidad de vida a todos los niveles”

Se prevé que el próximo mes de marzo la Conselleria de Servicios Sociales podría emitir el visto bueno al anteproyecto, permitiendo avanzar a la fase de redacción del proyecto de ejecución. El objetivo municipal es que los trabajos de construcción puedan iniciarse a finales de 2026.

Desde el Ayuntamiento se subraya que no se trata únicamente de una inversión en infraestructuras, sino de una inversión en personas, arraigo y futuro. El Punto de Atención al Mayor se concibe como un recurso estable de atención y acompañamiento, así como un espacio de referencia vinculado a la identidad y memoria colectiva del municipio.