Titaguas tendrá un Punto de Atención al Mayor
Se trata de una infraestructura clave para reforzar el cuidado de la tercera edad del municipio en el marco del programa social municipal ‘Raíces’
El Ayuntamiento de Titaguas dará a conocer en enero el anteproyecto para la construcción de un Punto de Atención al Mayor, una infraestructura estratégica dentro del Programa de Reto Demográfico ‘Raíces’ y que busca mejorar la calidad de vida, el bienestar y la atención integral de las personas mayores del municipio.
"Este nuevo equipamiento nace con el objetivo de ofrecer un espacio accesible, cercano y adaptado a las necesidades actuales y futuras de la población mayor, consolidándose como una apuesta a largo plazo en un municipio donde el envejecimiento activo y digno se considera una prioridad", expresan desde el consistorio.
“Cuidar a quienes han cuidado de Titaguas toda la vida”
El anteproyecto contempla la creación de un espacio multifuncional destinado a la atención social, el acompañamiento personal, la promoción de la autonomía y el desarrollo de actividades comunitarias, alineado con los objetivos de cohesión social, reto demográfico y desarrollo rural sostenible del consistorio.
Tal como subraya el alcalde de la localidad, Ramiro Rivera, “este servicio es, al final, la respuesta y el agradecimiento que podemos dar a los titagüeños y titagüeñas que han cuidado de nuestro pueblo toda la vida. Nuestro deber es poner en sus manos cuantas herramientas estén a nuestro alcance para que disfruten de una merecida calidad de vida a todos los niveles”
Se prevé que el próximo mes de marzo la Conselleria de Servicios Sociales podría emitir el visto bueno al anteproyecto, permitiendo avanzar a la fase de redacción del proyecto de ejecución. El objetivo municipal es que los trabajos de construcción puedan iniciarse a finales de 2026.
Desde el Ayuntamiento se subraya que no se trata únicamente de una inversión en infraestructuras, sino de una inversión en personas, arraigo y futuro. El Punto de Atención al Mayor se concibe como un recurso estable de atención y acompañamiento, así como un espacio de referencia vinculado a la identidad y memoria colectiva del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Arranca el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 en el Teatro Real
- La Comunitat Valenciana recibe 47 millones de un sorteo que deja millonarios en Alicante
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- El tercer premio deja 11,8 millones en la Comunitat Valenciana con el 90693
- Un guardia civil rescata a un bebé encerrado en un coche en el aparcamiento de Bonaire
- El cuarto premio deja 600.000 euros en Mislata, Alaquàs y València con el 784777
- Feijóo apuesta por una gestora para la transición en el PPCV con Pérez Llorca de presidente