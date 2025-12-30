La Diputación fomenta las compras navideñas en el comercio de Ademuz y los Serranos

La Diputación de València ha destinado 26.500 euros a impulsar el consumo en el comercio local de las comarcas del Rincón de Ademuz y la Serranía a través del proyecto Connecta Comercio Rural, una iniciativa desarrollada de forma conjunta por las áreas de Administración Electrónica y Desarrollo Territorial Sostenible de la corporación provincial.

Gracias a esta aportación, la campaña desarrollada durante el periodo navideño ha permitido movilizar un total de 66.834,65 euros en transacciones comerciales, ya que el sistema de incentivos estaba diseñado para que cada descuento obtenido por la ciudadanía se generara a partir de un gasto previo en los comercios adheridos.

De este modo, tal como explica el presidente Vicent Mompó, "cada euro de la Diputació en este programa ha servido para multiplicar el volumen de compras realizadas en establecimientos locales, garantizando que el gasto se quede en el territorio y refuerce la economía de 26 municipios del interior mediante un innovador sistema de moneda virtual, con un funcionamiento extremadamente sencillo tanto para usuarios como para comerciantes".

Contra la despoblación

Así, el proyecto Connecta Comercio Rural está concebido como una herramienta para dinamizar el tejido comercial de zonas especialmente afectadas por la despoblación, combinando innovación tecnológica y políticas de desarrollo territorial. A través de una aplicación móvil, los usuarios han podido realizar sus compras en establecimientos locales y beneficiarse de descuentos que se reinvertían en nuevas compras dentro de la propia red comercial de ambas comarcas.

El diputado de Administración Electrónica, Juan Ramón Adsuara, ha señalado que “este proyecto demuestra que la tecnología, bien aplicada, puede tener un impacto directo y medible en la economía real de nuestros pueblos”. En este sentido, Adsuara ha destacado que “la moneda digital permite garantizar la trazabilidad de las ayudas, asegurar que el dinero se gasta donde debe gastarse y ofrecer a comerciantes y ciudadanía una herramienta sencilla, segura y transparente”.

Por su parte, el diputado de Desarrollo Rural, Avelino Mascarell, ha subrayado que “cada euro que se queda en el comercio local es una pequeña victoria frente a la despoblación”. Mascarell ha remarcado que “Connecta Comercio Rural no es solo una campaña de consumo, sino una política activa para mantener vivos nuestros pueblos, apoyar a quienes emprenden en el medio rural y reforzar la identidad económica y social de estas comarcas de interior”.

Desde el ámbito municipal, la alcaldesa de Alpuente, Itziar Méndez, ha destacado que “iniciativas como Connecta Comercio Rural demuestran que, con el apoyo adecuado, el comercio de nuestros pueblos puede competir y seguir siendo un pilar fundamental de la vida económica y social del territorio”. Méndez ha subrayado además que “el impacto de la campaña no es solo económico, sino también anímico, porque refuerza la confianza de la ciudadanía en sus propios comercios”.

Los resultados obtenidos durante la campaña de Navidad refuerzan el planteamiento inicial del proyecto, que busca no solo incentivar el consumo puntual, sino también familiarizar tanto a comerciantes como a clientes con herramientas digitales que mejoren la competitividad del comercio rural a medio y largo plazo.