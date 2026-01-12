La Diputación invierte 800.000 euros en la mejora de cuatro caminos de Alpuente

La Diputació de València ha aprobado el proyecto para la mejora y acondicionamiento de varios caminos de titularidad municipal en el término de Alpuente, una actuación que permitirá renovar más de cinco kilómetros de vías de uso cotidiano y que resultan fundamentales para la movilidad, la actividad económica y la cohesión territorial del municipio.

La intervención se enmarca en el programa provincial de mejora de Caminos de Interés Territorial, con el que la institución provincial actúa sobre infraestructuras que, pese a no formar parte de la red de carreteras de la Diputación, cumplen una función clave como elemento vertebrador del territorio. En este caso, los trabajos se ejecutarán sobre caminos de dominio público municipal, que seguirán siendo de titularidad del ayuntamiento de Alpuente una vez finalizadas las obras.

Cinco kilómetros

El proyecto contempla actuaciones en cuatro tramos situados en distintos puntos del término municipal, con una longitud total aproximada de 5,1 kilómetros, que incluyen el acceso a Campo Abajo desde la CV-345, el camino de acceso a Alpuente desde la CV-353 hasta la residencia de personas mayores y su conexión con la CV-345, el acceso a Corcolilla y el camino de acceso a La Almeza. Las obras permitirán reforzar el firme, mejorar el drenaje y renovar la señalización y los elementos de seguridad, incrementando así la comodidad y la seguridad de la circulación.

La diputada de Carreteras y Proyectos Técnicos, Reme Mazzolari, ha destacado que “los caminos municipales son infraestructuras esenciales para el día a día de miles de vecinos en toda la provincia, especialmente en los municipios rurales, donde conectan viviendas, pedanías, explotaciones agrarias y servicios básicos”.

En este sentido, ha subrayado que “aunque no estén catalogados como carreteras provinciales, desde la Diputación los consideramos estratégicos porque contribuyen a que el territorio esté bien comunicado y a que vivir y trabajar en el medo rural sea una opción real y atractiva”.

La alcaldesa Méndez destaca la inversión

Por su parte, la alcaldesa de Alpuente, Itziar Méndez, ha puesto en valor la importancia de este tipo de actuaciones en municipios con una elevada dispersión geográfica. “Alpuente cuenta con más de 500 kilómetros de caminos municipales, que son utilizados de forma habitual por el sector primario, base de nuestra economía local, y desde los que se accede a explotaciones ganaderas y agrícolas repartidas por todo el término”, ha señalado.

La alcaldesa ha remarcado que “muchos ayuntamientos rurales no disponemos de recursos suficientes para mantener y mejorar una red de caminos tan extensa, por lo que el apoyo de otras administraciones resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades, mejorar la conectividad y fijar población”. En esta línea, ha añadido que “invertir en caminos municipales no es un gasto, sino una inversión estratégica que favorece el desarrollo económico, la cohesión social y la sostenibilidad del territorio, especialmente en municipios con menor capacidad financiera”.

En fase de prelicitación

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de preparación de la licitación, por lo que está previsto que las obras puedan comenzar a lo largo de este mismo año, una vez completados los trámites administrativos necesarios. La actuación cuenta con un presupuesto total de licitación de algo más de 800.000 euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses desde el inicio de los trabajos.