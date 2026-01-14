La Diputación interviene en Sot de Chera para prevenir desprendimientos y proteger viviendas

La Diputació de Valencia, a través de la sección de Riesgos Geológicos y Espacios Degradados del Servicio de Medio Ambiente, está ejecutando una actuación destinada a reducir riesgos geológicos en Sot de Chera, con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas y proteger tanto las infraestructuras viarias como las viviendas situadas en zonas sensibles.

La intervención contempla dos actuaciones diferenciadas que dan respuesta a problemas de inestabilidad detectados en distintos puntos del término municipal. Por un lado, se está actuando sobre una roca fracturada y en voladizo situada sobre el camino de Cubillas, que presenta riesgo de desprendimiento. Para evitar su caída, los trabajos consisten en la consolidación de la roca mediante la ejecución de un muro de hormigón armado de 40 centímetros de espesor, que servirá como apoyo estructural y garantizará su estabilidad.

La segunda actuación se está llevando a cabo en un talud situado junto a la calle Joaquín Licer, donde se producen de manera recurrente desprendimientos de piedras que caen tanto sobre la calzada como sobre las viviendas colindantes, generando una situación de riesgo para las personas y sus propiedades. En este caso, la obra para reducir los riesgos geológicos consiste en la instalación, mediante técnicas de alpinismo, de una malla de triple torsión que cubre una superficie aproximada de 900 metros cuadrados. Esta malla se ancla al terreno mediante picas de acero corrugado y se refuerza con cable de acero galvanizado tanto en la coronación como en la base del talud, con el fin de contener posibles desprendimientos.

El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha anunciado que "las obras están prácticamente finalizadas" y destaca que “estas actuaciones permiten anticiparse a posibles situaciones de riesgo y actuar antes de que se produzcan daños personales o materiales, especialmente en municipios con una orografía compleja como Sot de Chera”. Mascarell ha subrayado además que “la prevención y la reducción de riesgos geológicos forman parte de la estrategia de la Diputació para garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar el entorno, actuando allí donde los informes técnicos detectan situaciones de inestabilidad”.

El presupuesto total de estas actuaciones supera los 27.000 euros, y se enmarca en la línea de trabajos que desarrolla la Diputació de València para prevenir riesgos geológicos y mejorar la seguridad en municipios de la provincia, especialmente en entornos con condicionantes geográficos complejos.