El alcalde de Pedralba, Andoni León, buscará la reelección en 2027

El alcalde de Pedralba, Andoni León, volverá a ser el candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía para las elecciones municipales de 2027. Así lo ha hecho saber el grupo municipal en un encuentro llevado a cabo el pasado domingo en el que militantes y simpatizantes del PSOE se dieron cita en el municipio de Los Serranos para dar apoyo a León.

Los socialistas de Pedralba cerraron filas en torno a la a la figura de su actual alcalde, Andoni León, aprobando la gestión que está realizando junto a su equipo de gobierno en el ayuntamiento. Así, estuvo arropado por todo su actual equipo de gobierno, históricos dirigentes socialistas, la actual secretaria general del PSPV-PSOE de Pedralba, Silvia Calvet, y militantes y simpatizantes del partido.

Andoni León fue candidato a la alcaldía en 2019, mejorando notablemente los resultados electorales, pero quedándose a las puertas a escasos votos. León volvió a optar a la alcaldía en 2023, siendo el PSOE la única fuerza que mejoró en porcentaje los resultados y obteniendo un concejal más cosa que le permitió acceder a la alcaldía de Pedralba gracias a un pacto con la agrupación Serranía es Futuro, poniendo fin a 16 años de mayorías absolutas del Partido Popular en la localidad.

Una legislatura marcada por la dana

En este tiempo, el socialista Andoni León y su equipo han tenido que lidiar con la dana del 29 de octubre de 2024. Un trabajo al que están dedicando todo su esfuerzo y empeño para que Pedralba vuelva a la normalidad. Andoni León asegura que “estamos entregados desde el principio a labores de la dana y de la reconstrucción. Y estaremos dedicados a ello el tiempo que sea necesario. Lo más importante es la buena sintonía, el diálogo y la coordinación con todas las administraciones sin importar signos políticos”.

El equipo de gobierno afirma que, como consecuencia de la dana, han tenido que "dejar apartados proyectos que tenían previstos acometer, pero aseguran que pronto se pondrán en marcha como la construcción del nuevo pabellón multiusos".

El socialista, Andoni León, afirma que “tengo las ganas, la ilusión y la fuerza necesaria para seguir trabajando por mejorar Pedralba y la vida de mis vecinas y vecinos”. León añade que “hemos demostrado que otra forma de gobernar era posible, somos un equipo que trabaja con transparencia y desde la unidad gobernando para todos sin distinciones”.

El actual alcalde y futuro candidato agradece “el apoyo de mi equipo de gobierno, de militantes y simpatizantes socialistas. Desde ya me pongo a trabajar para formar el equipo que me acompañará y un nuevo proyecto que siga ilusionando a mis vecinas y vecinos”. Es así como los socialistas de Pedralba se preparar para afrontar los comicios municipales del próximo mayo 2027.