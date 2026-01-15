Un toro mantiene en alerta a Pedralba: agentes y ganaderos intentan capturarlo

La Guardia Civil, la Policía Local y un equipo de ganaderos se encuentran inmersos en estos momentos en una misión en Pedralba: capturar a un toro que se escapó ayer por la tarde y que lleva rondando por el municipio de Los Serranos todas estas horas.

Andoni León, alcalde de Pedralba, explica que "ayer por la tarde un agricultor de la localidad se encontró al animal y llamó al ayuntamiento para informar de la situación". El consistorio se puso en contacto con la Policía Local y con la Guardia Civil y llamaron a diferentes ganaderías de los municipios de Cheste, Chiva y Vilamarxant.

Finalmente, se hicieron con los dueños de la ganadería de la que este toro se había escapado, una ganadería cárnica de Vilamarxant.

Busca y captura

León explica que "el toro ha estado durmiendo en un campo de naranjos de la localidad y ahora los agentes y el resto del dispositivo se encuentran en la misión de capturar al animal para devolverlo a la ganadería".