Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas EmisionesTemporal ValenciaMascletà aéreaAVA-AsajaMercaditos ValènciaRivales Valencia CF'Llevantà'San Juan
instagramlinkedin

Pedralba sigue en vilo: el toro lleva suelto casi 48 horas

El animal se escapó el miércoles por la tarde de una ganadería en Vilamarxant

Un disositivo de la Guardia Civil está preparado para capturar al toro.

Un disositivo de la Guardia Civil está preparado para capturar al toro. / Guardia Civil

Sara García

Sara García

Pedralba

Un toro se escapó el miércoles por la tarde de una ganadería cárnica de Vilamarxant y apareció en el municipio de Pedralba, donde un vecino de la localidad se lo encontró y llamó de inmediato al ayuntamiento.

Desde el primer momento, hay un dispositivo formado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, junto con un equipo de ganaderos, que está intentando capturar al toro, una tarea que se demora 48 horas.

"Es un ternero joven y cuando ve a gente se asusta, pero no se ha enfrentado a nadie", explica Andoni León, alcalde de Pedralba, que cuando recibió el aviso llamó a ganaderías de Cheste, Chiva y Vilamarxant, hasta dar con los dueños.

"No es un animal bravo"

"El ganadero nos ha dicho que es una captura costosa y que van a esperar el momento idóneo para poder hacerlo. Está el dispositivo preparado, pero como es un animal joven, se asusta y huye de la gente, y estan esperando el momento oportuno para capturarlo y devolverlo con vida a la ganadería", añade el alcalde.

Noticias relacionadas y más

No obstante, León lanza un mensaje de tranquilidad y recuerda que "no se trata de un animal bravo que vaya a atacar a la gente"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents