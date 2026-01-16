Pedralba sigue en vilo: el toro lleva suelto casi 48 horas

Un toro se escapó el miércoles por la tarde de una ganadería cárnica de Vilamarxant y apareció en el municipio de Pedralba, donde un vecino de la localidad se lo encontró y llamó de inmediato al ayuntamiento.

Desde el primer momento, hay un dispositivo formado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, junto con un equipo de ganaderos, que está intentando capturar al toro, una tarea que se demora 48 horas.

"Es un ternero joven y cuando ve a gente se asusta, pero no se ha enfrentado a nadie", explica Andoni León, alcalde de Pedralba, que cuando recibió el aviso llamó a ganaderías de Cheste, Chiva y Vilamarxant, hasta dar con los dueños.

"No es un animal bravo"

"El ganadero nos ha dicho que es una captura costosa y que van a esperar el momento idóneo para poder hacerlo. Está el dispositivo preparado, pero como es un animal joven, se asusta y huye de la gente, y estan esperando el momento oportuno para capturarlo y devolverlo con vida a la ganadería", añade el alcalde.

No obstante, León lanza un mensaje de tranquilidad y recuerda que "no se trata de un animal bravo que vaya a atacar a la gente"