Pedralba sigue en vilo: el toro lleva suelto casi 48 horas
El animal se escapó el miércoles por la tarde de una ganadería en Vilamarxant
Un toro se escapó el miércoles por la tarde de una ganadería cárnica de Vilamarxant y apareció en el municipio de Pedralba, donde un vecino de la localidad se lo encontró y llamó de inmediato al ayuntamiento.
Desde el primer momento, hay un dispositivo formado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, junto con un equipo de ganaderos, que está intentando capturar al toro, una tarea que se demora 48 horas.
"Es un ternero joven y cuando ve a gente se asusta, pero no se ha enfrentado a nadie", explica Andoni León, alcalde de Pedralba, que cuando recibió el aviso llamó a ganaderías de Cheste, Chiva y Vilamarxant, hasta dar con los dueños.
"No es un animal bravo"
"El ganadero nos ha dicho que es una captura costosa y que van a esperar el momento idóneo para poder hacerlo. Está el dispositivo preparado, pero como es un animal joven, se asusta y huye de la gente, y estan esperando el momento oportuno para capturarlo y devolverlo con vida a la ganadería", añade el alcalde.
No obstante, León lanza un mensaje de tranquilidad y recuerda que "no se trata de un animal bravo que vaya a atacar a la gente"
