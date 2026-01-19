Sot de Chera avanza en la reconstrucción: completan el traslado de las nuevas pasarelas

La reconstrucción sigue su curso en en municipio de Sot de Chera, en la comarca de Los Serranos, donde la crecida del río Sot provocó daños letales y devastación en la localidad. Más de un año después del 29 de octubre de 2024, la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha completado el traslado en fases por el núcleo urbano de las estructuras metálicas de las nuevas pasarelas que se van a instalar tras quedar arrasadas por la riada las anteriores pasarelas.

Desde la conselleria explican que el traslado de las estructuras "ha estado condicionado por las dificultades de acceso a la obra, ya que el transporte se ha realizado a través del núcleo urbano de la población". Por este motivo, la pasarela se ha trasladado en diferentes partes y, una vez en el emplazamiento, se han iniciado los trabajos de ensamblaje in situ, como paso previo al izado y a su colocación definitiva.

La nueva pasarela de la calle Ramón y Cajal-Camino Cementerio está compuesta por dos arcos metálicos de 22,8 metros de luz, con un ancho útil de tres metros, y ha sido fabricada en acero Corten, que es resistente a la corrosión. Asimismo, el diseño de la nueva estructura permite salvar el río sin apoyos intermedios, lo que incrementa de forma significativa su capacidad hidráulica.

El traslado de las estructuras ha estado condicionado por las dificultades de acceso a la obra. / GVA

Además, la semana pasada se recibió la estructura metálica de la pasarela del Cerrao, de la misma tipología constructiva y con una luz de 18 metros. En este caso, la estructura llegó en dos partes y se encuentra actualmente en fase final de ensamblaje. Está previsto que el ensamblaje completo y la colocación de ambas pasarelas se lleven a cabo a principios del mes de febrero.

Puente de la Tejería

Las inundaciones no solo afectaron al puente de acceso al cementerio, a la pasarela peatonal que conecta las calles Pocillo y Pedregal con el paseo Fuente Tío Fausto y Paraje el Cerrao, sino también al Puente de la Tejería. Conselleria explica que "este puente es una infraestructura esencial para la movilidad local que quedó inservible para el tránsito, por lo que se está reconstruyendo y adaptando para resistir fenómenos meteorológicos extremos".

El nuevo diseño, de 40 metros de longitud y 10,5 metros de anchura, contará con dos carriles de circulación y una acera para peatones. Además, incorporará mejoras clave en la protección de cimentaciones y en la restitución del cauce.

Estas actuaciones forman parte de las 57 obras locales que ha asumido la Generalitat dentro del Plan Endavant, tras recibir la cesión de competencias de los ayuntamientos afectados, lo que ha permitido agilitar su ejecución. En este plan se afronta la fase final tras materializar la mayor parte de las actuaciones y una inversión que supera los 50 millones de euros.