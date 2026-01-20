La Diputación mejora dos caminos de Castielfabib que refuerzan la conexión con Vallanca y la Serranía Baja de Cuenca

La Diputación de Valencia financiará con 816.000 euros la rehabilitación de dos caminos rurales situados en el término municipal de Castielfabib con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la conectividad de los municipios, tanto de la comarca del Rincón de Ademuz como de la Serranía Baja de Cuenca.

Uno de los caminos objeto de actuación se localiza en las inmediaciones del casco urbano de Castielfabib, con acceso desde la carretera CV-479. En la actualidad, el estado del firme impide la circulación de turismos, limitándose prácticamente a vehículos todoterreno. La rehabilitación de este tramo adquiere especial relevancia como vía alternativa en caso de incidencias en la CV-479, la única carretera de acceso al municipio desde la N-420, que con frecuencia se ve afectada por desprendimientos u otros cortes de tráfico.

El alcalde de Castielfabib, Eduardo Aguilar, ha subrayado que esta actuación “no solo mejora un camino agrario, sino que garantiza una salida de emergencia fundamental para el municipio y para la pedanía de La Cuesta del Rato, evitando rodeos de más de 30 kilómetros en caso de corte de la carretera principal”. Aguilar ha destacado además que esta vía “refuerza la comunicación con municipios vecinos de la provincia de Teruel, como El Cuervo o Tormón, y mejora de forma directa la seguridad de todo el entorno”.

Segunda intervención en Vallanca

La segunda intervención, aunque también en término de Castielfabib, se centra en un camino forestal que conecta Vallanca con la carretera N-420. El tramo afectado es transitable actualmente, pero gracias a esta intervención se podrá ampliar su anchura y aumentar la durabilidad del firme, mejorando notablemente sus condiciones de uso. Se trata de una vía con un fuerte valor histórico y funcional, muy utilizada tradicionalmente por los vecinos de Vallanca y que sigue siendo clave tanto para el tránsito cotidiano como para la gestión y protección del entorno natural.

La alcaldesa de Vallanca, Ruth Sánchez, ha puesto el acento en la dimensión supramunicipal de la actuación, señalando que “para Vallanca, el acondicionamiento de este camino es esencial, porque supone hoy por hoy la principal conexión con la N-420 y con los municipios de la Serranía Baja de Cuenca”. Asimismo, la responsable municipal ha destacado que "la actuación liderada por la Diputació, que afecta tanto a Castielfabib como a Vallanca, es un ejemplo de cómo la coordinación entre municipios vecinos y la propia institución provincial permite mejorar la movilidad, los servicios y las oportunidades de municipios como los nuestros" y concluye que "la mejora de las comunicaciones es clave para luchar contra el fenómeno de la despoblación”.

En este sentido, el alcalde de Castielfabib ha valorado muy positivamente que la Diputación de Valencia “haya sabido entender estas sinergias entre municipios del interior, atendiendo actuaciones largamente demandadas que mejoran la accesibilidad, la seguridad y la vertebración territorial más allá de los límites administrativos”.

Mejoras en la seguridad y en el drenaje

Los trabajos previstos en ambos caminos consistirán en el refuerzo del firme mediante materiales que aumentan la resistencia y durabilidad de los pavimentos, incorporando técnicas de fabricación sostenibles y con menor impacto medioambiental. En el primero de los tramos se contempla, además, la ejecución de un nuevo trazado de 140 metros de longitud.

El proyecto incluye también la instalación de señalización horizontal y vertical, actualmente inexistente, así como balizamiento y sistemas de contención en los puntos con desniveles superiores a cinco metros. Asimismo, se mejorará el drenaje transversal y longitudinal mediante cunetas de hormigón y conformadas en tierra, garantizando una correcta evacuación de las aguas superficiales y aumentando la seguridad de la circulación.

La ayuda fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación, y se ejecutará a modo de subvención en especie al ayuntamiento de Castielfabib, ya que se trata de caminos de titularidad municipal.