Nueva depuradora en Alcublas: mejorará la calidad del agua y permitirá su reutilización para uso agrícola

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus, ha visitado esta mañana el municipio de Alcublas, en la comarca de Los Serranos, para presentar las obras de construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales del municipio. El conseller ha estado acompañado por el gerente de la EPSAR, Jose Aparicio; el alcalde de Alcublas, José Luis Arce y el de Andilla, Federico Burgos, así como diferentes miembros de las corporaciones municipales.

Martínez Mus ha manifestado que la Generalitat Valenciana invertirá 1,7 millones en este proyecto que permitirá "mejorar la calidad del vertido, así como la reutilización de agua para uso agrícola". También ha señalado que “la nueva planta, que se ubicará en el término municipal de Andilla, garantizará una depuración adecuada durante todo el año y contribuirá a la sostenibilidad ambiental de los municipios”.

Uno de los puntos en los que se ha enfocado el conseller es que, además de las grandes depuradoras destinadas a poblaciones de miles de habitantes, “desde la Generalitat y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) también prestamos atención a los municipios más pequeños como es el caso de Alcublas”.

Inicio de las obras y capacidad

Además, ha avanzado que el inicio de las obras "está previsto antes del verano" y que "la nueva estación depuradora aumentará en un 61 % la capacidad de tratamiento y dará servicio a una población equivalente a 1.000 habitantes".

Plano de la futura depuradora de Alcublas. / GVA

Asimismo, la estación se construirá en una parcela colindante a la actual instalación, que con 34 años en funcionamiento que ha quedado obsoleta. La instalación se elevará respecto al nivel actual para evitar posibles daños derivados de fenómenos meteorológicos extremos, como la dana.

En definitiva, entre los principales beneficios de la actuación destacan la mejora de la calidad del agua vertida, la producción de agua regenerada para uso agrícola, el aumento de la eficiencia y la fiabilidad del tratamiento y la contribución a la sostenibilidad ambiental.