Movida total en La Yesa: Los líos políticos no acaban con la nueva alcaldesa

El año 2025 será recordado en La Yesa por todos los cambios políticos que se produjeron en el ayuntamiento del pequeño municipio de Los Serranos. La inestabilidad del gobierno del exalcalde Julio Solaz (Partido Popular), con la dimisión de dos de sus concejales, hizo que dos ediles socialistas entraran a formar parte del equipo de gobierno gracias al funcionamiento de listas abiertas de los municipios de menos de 250 habitantes. Desde entonces, el PP se quedó en minoría con Solaz y su compañera de partido María Cruz Almela, frente al único socialista electo en las elecciones de 2023, Julián Pinazo, y los dos nuevos concejales del PSPV, Francesc Josep Peñalver y Rafael Soler. Ahora, el 2026 empieza con el conocimiento de la renuncia de Pinazo -que también fue alcalde- como concejal, que la hizo el pasado 9 de diciembre pero no se ha hecho público hasta la convocatoria del pleno extraordinario de este 26 de enero.

Para recapitular, el equipo de gobierno de La Yesa llegó al último trimestre de 2025 con los populares en minoría, por lo que el grupo municipal socialista planteó una moción de censura para conseguir, por primera vez en la historia de la democracia, que la alcaldía de La Yesa la sostenga un partido de izquierdas. El 6 de octubre de 2025 se hizo efectiva esta propuesta y Julián Pinazo se proclamó alcalde con los votos a favor de Peñalver y Soler. Este prometía significar un cambio de etapa y Pinazo declaró que entraba como alcalde con el propósito "de hacer lo mejor para las personas y para el pueblo de La Yesa”. Los socialistas denunciaban la poca participación ciudadana con el anterior alcalde y prometían dar más voz a los vecinos en el pleno.

Sin embargo, la alegría de esta "jornada histórica" no duró ni dos meses. En primer lugar, el 3 de noviembre, Julián Pinazo rompió su pacto con el PSPV-PSOE y cesó a los concejales socialistas, revocando así las funciones de Francesc Peñalver, primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Urbanismo y Montes, y de Rafael Soler, segundo teniente de alcalde y concejal Bienestar Social, Educación, Cultura y Juventud, quitándoles sus áreas y obligando a entregar en 24 horas todas las llaves, tarjetas o chapas de acceso, credenciales y otros dispositivos o medios de acceso a dependencias, sistemas o servicios municipales que tuviesen en su poder.

"Incumplimiento" de pactos y vuelta del PP

Tras esta situación, Peñalver explicó a Levante-EMV que "Julián Pinazo no es socialista, pero le invitamos a participar en las listas porque es una persona del pueblo, trabajadora, pensábamos que podía aportar, pero nos equivocamos con él". Los tres del PSPV acordaron que, una vez obtener la alcaldía, Pinazo debía renunciar a las competencias que el anterior alcalde había asumido y devolver al pleno el ejercicio de sus funciones; comunicar puntualmente y dar acceso a toda la documentación de todos los expedientes que se inicien en el ayuntamiento; e informar puntualmente y hacer partícipe a los concejales del grupo socialista de todas las gestiones, acciones y resoluciones realizadas por la alcaldía.

"Una vez fue alcalde, se negó a cumplir este pacto", aseguró Peñalver. Pinazo, por su parte, manifestó que el cese a los socialistas se debió a "ataques continuados" hacia su persona y "comportamientos inapropiados". "Nos tenemos que respetar los unos a los otros y no pueden insultarme y perderme el respeto en los plenos. La legitimidad y la honradez tienen que estar presentes siempre", aseguró el alcalde.

Fernando Bustamante

En segundo lugar, un mes después del cese a los del PSPV-PSOE, Julián Pinazo reorganizó su gobierno en el pleno del 1 de diciembre y nombró teniente de alcalde a la popular María Cruz Almela, para acto seguido dimitir como alcalde y dejarla como alcaldesa accidental y el 5 de diciembre, en pleno extraordinario, salió elegida como nueva alcaldesa de La Yesa, la tercera en dos meses, con los votos a favor de los exalcaldes Julio Solaz y Julián Pinazo.

Renuncia de Pinazo como concejal

Ahora, el mes de enero de 2026 finaliza con un pleno extraordinario, a fecha 26 de enero, en el que, el último punto del día figura la comunicación renuncia del concejal Julián Pinazo Martínez, que no se ha presentado a la sesión. "Ahora nos enteramos que Julián Pinazo reununció al acta de concejal el pasado 9 de diciembre, pero hasta ahora no nos habían dado cuentas al pleno para intentar aprobar otros proyectos antes de que se incorpore el nuevo concejal que, según las listas, sería Jose Miguel Trejo , del Partido Socialista y volvería a estar el PP en minoría", declara Francesc Peñalver.

"Antes del punto en el que hacían pública la renuncia de Pinazo, querían intentar aprobar proyectos megalómanos innecesarios donde gastarán el resto de subvención hasta 2027 aprovechándose de la ampliación de delegación de competencias en la alcaldía, que roza la ilegalidad, y que se aprobó con el voto del tránsfuga que ahora renuncia", denuncia Peñalver. Aunque en el pleno de hoy estuviesen en empate -dos populares y dos socialistas- el voto de la alcaldesa desempataría, según lo explicado por la oposición, una norma que los socialistas quieren eliminar.

Entre los puntos del día figuraba la aprobación del presupuesto de adquisición e instalación de juegos infantiles en el parque San Roque, ubicado en el polideportivo de La Yesa, "un presupuesto que alcanzaba medio millón de euros, lo que nos parece totalmente desproporcionado para un municipio como La Yesa con menos de 230 habitantes", sentencia Peñalver. Por ello, los socialistan han exigido que pasara al primer punto del día la renuncia de Pinazo, cosa a la que la alcaldesa se ha negado y por lo que tanto Francesc Peñalver como Rafael Soler han abandonado el pleno, que tendrá una nueva fecha.

A la espera de un nuevo pleno y un nuevo concejal

"Vamos a exigir que para la celebración del nuevo pleno se cambie el orden del día para que primero se de cuenta de la renuncia de Pinazo y así entre el nuevo concejal antes de aprobar los proyectos que el Partido Popular tiene en marcha", asegura Peñalver. Así, el PSPV-PSOE va a pedir a la Junta Electoral Central que active el procedimiento que acredite a José Miguel Trejo como nuevo concejal socialista de La Yesa. Además, van a abrir un contencioso contra el secretario, Raúl Marín, "por falsear el acta del pleno del 1 de diciembre, ya que no estaba en el orden del día la dimisión del alcalde".

Así, mientras esperan una nueva fecha para celebrar el pleno extraordinario y mientras se espera un nuevo cambio en el equipo de gobierno de La Yesa, los vecinos y vecinas siguen expectantes ante el nuevo rumbo que va a tomar el consistorio.