La Diputación actúa en la ladera del Alto Gaspar de Gestalgar para evitar desprendimientos y proteger las casas

La Diputación de Valencia, a través de la sección de Riesgos Geológicos y Espacios Degradados del Servicio de Medio Ambiente, ha ejecutado una obra de estabilización destinada a reducir riesgos geológicos en la ladera del Alto Gaspar de Gestalgar. El objetivo es evitar desprendimientos de piedras que puedan afectar a las casas y calle situadas ladera abajo y, por tanto, proteger la seguridad de las personas.

La actuación consiste en la instalación de 600 metros cuadrados de red de anillos de acero galvanizado adosado al terreno mediante bulones de acero de 25mm. Además, se han instalado 360 m2 de malla de triple torsión reforzada adosada al terreno mediante piquetas y bulones. La instalación se ha hecho mediante técnicas de alpinismo y con la ayuda de un helicóptero debido a la dificultad de acceso a la zona.

La obra, que está recién finalizada, es para el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, “un ejemplo más de cómo está actuando la Diputación en la prevención y la reducción de riesgos geológicos”. “Garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar el entorno, actuando allí donde los informes técnicos detectan situaciones de inestabilidad, es una de nuestras prioridades y estamos actuando en consecuencia”, ha esgrimido.

Noticias relacionadas

El presupuesto total de estas actuaciones es de 86.043 euros y se enmarca en la línea de trabajos que desarrolla la Diputación de Valencia para prevenir riesgos geológicos y mejorar la seguridad en municipios de la provincia, especialmente en entornos con condicionantes geográficos complejos.