La Diputación aprueba 12 nuevos proyectos del Pla Obert en la Serranía y el Rincón de Ademuz con una inversión de 718.000 euros

La Diputación de Valencia ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de doce nuevos proyectos municipales en las comarcas de la Serranía y el Rincón de Ademuz, que suponen una inversión global de 718.000 euros. En concreto, el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix, coordinadora del plan provincial, ha dado luz verde a cuatro proyectos de tres localidades de la Serranía, que suman 500.446 euros, y a otras ocho actuaciones en tres municipios del Rincón de Ademuz, con una financiación de 218.000 euros.

Entre los proyectos validados en el último decreto destaca la construcción de una nueva nave que servirá como aparcamiento de vehículos en la localidad serrana de Domeño, una actuación que contará con 389.000 procedentes de la Diputación. También en la Serranía, el Ayuntamiento de Pedralba va a construir una nueva pista de pádel en el polideportivo municipal, y además va a renovar el césped de otras dos pistas de pádel. Por último, y gracias al dinero de la institución provincial, Chelva va a poder incrementar y mejorar el mobiliario del hogar del jubilado.

En cuanto a las inversiones aprobadas en el Rincón de Ademuz, el municipio de Vallanca acapara un total de cinco nuevos proyectos, entre los que resalta instalación de una nueva red de alumbrado público en la calle Fuente el Ponce. El ayuntamiento de la localidad también recibirá financiación provincial para mejorar la sala multiusos del centro BTT Santerón, dotar de equipamiento de cocina a los chiringuitos y adquirir vallas peatonales personalizadas.

Por su parte, Casas Bajas va a llevar a acometer la repavimentación del Camino del Calvario y del Camino del Pinar, mientras que Ademuz va a adquirir un tractor para tareas de mantenimiento en parques y jardines y para trabajos de gestión forestal.

Nuevo decreto del Pla Obert

La Diputación de Valencia ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 54 proyectos municipales en toda la provincia, con una inversión global de 7.805.114 euros. Con esta aprobación, el programa, que cuenta con un presupuesto total de 350.000.000 euros, alcanza ya un importe aprobado de 137.098.915 euros repartidos en un total de 926 actuaciones.

El nuevo decreto, impulsado desde el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, refuerza “el carácter abierto, ágil y flexible del plan, permitiendo a los municipios decidir en qué invertir sus recursos sin esperar a convocatorias ni ajustarse a líneas cerradas”. La vicepresidenta insiste en que con el Pla Obert “es la Diputación la que se adapta a los pueblos y no al revés: acompañamos con agilidad y recursos para que inversiones como las de la Serranía y el Rincón de Ademuz sean una realidad lo antes posible”.

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert “es la mejor muestra de que esta Diputación está al servicio de los municipios, especialmente de los más pequeños”. A su juicio, el plan “permite vertebrar nuestro territorio desde la confianza en los ayuntamientos, eliminando trabas y poniendo el foco en lo que de verdad importa: que todos los ciudadanos de la provincia, vivan donde vivan, tengan acceso a unas infraestructuras dignas y de calidad”.