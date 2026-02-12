Acció Ecologista-Agró denuncia el impacto ambiental de las obras de reconstrucción tras la dana en Valencia
Los ecologistas critican las "mal llamadas limpiezas de barrancos" en cuencas de los ríos Turia y Magro considerando contraproducente la entrada de maquinaria pesada que altera el cauce y la vegetación
Acció Ecologista-Agró ha denunciado este miércoles el "fuerte impacto ambiental" que, según el colectivo, están provocando varias actuaciones catalogadas como obras de reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 en distintas comarcas del interior valenciano. La organización ecologista sostiene que parte de los daños eran "evitables" y advierte de que se está interviniendo "sin estudios ni garantías ambientales", incluso en espacios protegidos.
El grupo ecologista, a través de un informe elaborado por su comisión forestal, pone el foco en trabajos realizados para reparar infraestructuras como puentes, vados, caminos y carreteras, que —según expone— han ido más allá del entorno inmediato de las obras. La formación incluye un listado de municipios donde asegura haber detectado este tipo de actuaciones: Llombai, Real, Montroi, Turís, Alborache, Macastre, Yátova, Buñol, Requena, Chera y Sot de Chera, entre otros.
Agró afirma que se han alterado cauces y márgenes "a lo largo de cientos de metros" río arriba y río abajo, con movimientos de rocas, gravas y arenas mediante maquinaria pesada que han dejado explanaciones y taludes artificiales, además de episodios de canalización en algunos puntos.
Afección en ríos y espacios protegidos
La entidad indica que ha observado impactos ambientales y paisajísticos en zonas de alto valor ecológico vinculadas a ríos como el Magro, Buñol, Mijares, Turia, Reatillo y Regajo, además de barrancos afluentes. En su listado menciona afecciones a enclaves de la Red Natura 2000, así como al Parc Natural del Túria y al Parque Natural de Chera–Sot de Chera.
Entre los efectos sobre la naturaleza, Agró alerta de impactos sobre la flora y fauna fluvial y cita especies amenazadas como la loina, el mirlo acuático y la nutria.
Críticas a las "limpiezas" de barrancos
Uno de los puntos más críticos del comunicado de la formación ecologista se refiere a las actuaciones que califica como "mal llamadas limpiezas de barrancos" en cuencas del Turia y el Magro afectadas por la dana. La organización defiende que la vegetación y las irregularidades naturales del cauce reducen la velocidad del agua, favorecen la infiltración y retienen sedimentos, contribuyendo a disminuir la erosión.
Por ello considera “contraproducente” la entrada de maquinaria pesada para retirar troncos, cuando —según denuncia— se acaba removiendo una gran cantidad de materiales y alterando el perfil del cauce, el suelo y la vegetación.
"Reconstruir sin degradar": petición al Consell
Agró reclama a la Generalitat Valenciana "rectificar cuanto antes" y garantizar que la reconstrucción se realice con "máximas cautelas", con planificación rigurosa y estudios previos que minimicen el daño a ríos, barrancos y bosques de ribera.
El colectivo sostiene que repetir intervenciones "agresivas" no solo degrada el entorno, sino que puede incrementar el riesgo frente a futuras avenidas, en un escenario en el que prevé que episodios como la dana sean más frecuentes.
