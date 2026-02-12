Acció Ecologista-Agró denuncia el impacto ambiental de las obras de reconstrucción tras la dana en Valencia

Acció Ecologista-Agró ha denunciado este miércoles el "fuerte impacto ambiental" que, según el colectivo, están provocando varias actuaciones catalogadas como obras de reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 en distintas comarcas del interior valenciano. La organización ecologista sostiene que parte de los daños eran "evitables" y advierte de que se está interviniendo "sin estudios ni garantías ambientales", incluso en espacios protegidos.

El grupo ecologista, a través de un informe elaborado por su comisión forestal, pone el foco en trabajos realizados para reparar infraestructuras como puentes, vados, caminos y carreteras, que —según expone— han ido más allá del entorno inmediato de las obras. La formación incluye un listado de municipios donde asegura haber detectado este tipo de actuaciones: Llombai, Real, Montroi, Turís, Alborache, Macastre, Yátova, Buñol, Requena, Chera y Sot de Chera, entre otros.

Excavaciones en Buseo-Chera. / Agró

Agró afirma que se han alterado cauces y márgenes "a lo largo de cientos de metros" río arriba y río abajo, con movimientos de rocas, gravas y arenas mediante maquinaria pesada que han dejado explanaciones y taludes artificiales, además de episodios de canalización en algunos puntos.

Afección en ríos y espacios protegidos

La entidad indica que ha observado impactos ambientales y paisajísticos en zonas de alto valor ecológico vinculadas a ríos como el Magro, Buñol, Mijares, Turia, Reatillo y Regajo, además de barrancos afluentes. En su listado menciona afecciones a enclaves de la Red Natura 2000, así como al Parc Natural del Túria y al Parque Natural de Chera–Sot de Chera.

Río Magro a su paso por Macastre. ZEPA Sierra Martés-Muela de Cortes. / Agró.

Entre los efectos sobre la naturaleza, Agró alerta de impactos sobre la flora y fauna fluvial y cita especies amenazadas como la loina, el mirlo acuático y la nutria.

Críticas a las "limpiezas" de barrancos

Uno de los puntos más críticos del comunicado de la formación ecologista se refiere a las actuaciones que califica como "mal llamadas limpiezas de barrancos" en cuencas del Turia y el Magro afectadas por la dana. La organización defiende que la vegetación y las irregularidades naturales del cauce reducen la velocidad del agua, favorecen la infiltración y retienen sedimentos, contribuyendo a disminuir la erosión.

Intervención en el cauce del río Bunyol en Alborache. / Agró

Por ello considera “contraproducente” la entrada de maquinaria pesada para retirar troncos, cuando —según denuncia— se acaba removiendo una gran cantidad de materiales y alterando el perfil del cauce, el suelo y la vegetación.

"Reconstruir sin degradar": petición al Consell

Agró reclama a la Generalitat Valenciana "rectificar cuanto antes" y garantizar que la reconstrucción se realice con "máximas cautelas", con planificación rigurosa y estudios previos que minimicen el daño a ríos, barrancos y bosques de ribera.

Obras en el puente del camino de Siete Aguas-Chera. / Agró.

El colectivo sostiene que repetir intervenciones "agresivas" no solo degrada el entorno, sino que puede incrementar el riesgo frente a futuras avenidas, en un escenario en el que prevé que episodios como la dana sean más frecuentes.