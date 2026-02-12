La diputación invita a visitar la Serranía con distintas iniciativas para impulsar el turismo
El diputado de Turismo de la Diputació de València, Pedro Cuesta, conoció en Higueruelas los proyectos Bike & Flow y ‘Calma’, que buscan potenciar el turismo activo y el enoturismo en la Serranía.
El diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha visitado el municipio de Higueruelas, acompañado por su alcalde Melanio Esteban, con el objetivo de conocer de primera mano y dar difusión a las acciones proyectadas actualmente para impulsar el turismo tanto en la localidad como en la comarca de la Serranía.
Entre estas acciones se encuentran la iniciativa Bike & Flow Valencia, para potenciar el cicloturismo y el turismo activo por senderos para MTB, gravel y otras modalidades que recorren los paisajes de la Serranía.
También destaca el proyecto ‘Calma’, que apuesta por el enoturismo sostenible y de calidad a partir de la elaboración de vinos a más de 600 m de altitud, variedades autóctonas y maridajes gourmet en un entorno privilegiado y tranquilo, entre ríos y montañas.
Evitar la despoblación
"Este tipo de experiencias invitan a la desconexión, al disfrute pausado y a descubrir los productos y sabores auténticos del Alto Turia, a la vez que ponen en valor el interior de la provincia de Valencia, fomentan el desarrollo rural y evitan la despoblación de nuestros pueblos", ha destacado el diputado al término de su visita.
