La diputación invita a visitar la Serranía con distintas iniciativas para impulsar el turismo

El diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha visitado el municipio de Higueruelas, acompañado por su alcalde Melanio Esteban, con el objetivo de conocer de primera mano y dar difusión a las acciones proyectadas actualmente para impulsar el turismo tanto en la localidad como en la comarca de la Serranía.

Entre estas acciones se encuentran la iniciativa Bike & Flow Valencia, para potenciar el cicloturismo y el turismo activo por senderos para MTB, gravel y otras modalidades que recorren los paisajes de la Serranía.

También destaca el proyecto ‘Calma’, que apuesta por el enoturismo sostenible y de calidad a partir de la elaboración de vinos a más de 600 m de altitud, variedades autóctonas y maridajes gourmet en un entorno privilegiado y tranquilo, entre ríos y montañas.

Evitar la despoblación

"Este tipo de experiencias invitan a la desconexión, al disfrute pausado y a descubrir los productos y sabores auténticos del Alto Turia, a la vez que ponen en valor el interior de la provincia de Valencia, fomentan el desarrollo rural y evitan la despoblación de nuestros pueblos", ha destacado el diputado al término de su visita.