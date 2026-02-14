Villar del Arzobispo aplaza su Carnaval 2026 por alerta de viento y prioriza la seguridad ciudadana

El Ayuntamiento de Villar del Arzobispo ha anunciado el aplazamiento de la celebración del Carnaval tras decretarse la alerta naranja por fuertes rachas de viento por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para toda la provincia de Valencia. La medida, adoptada siguiendo las recomendaciones de los organismos de emergencia, responde “a criterios de seguridad y responsabilidad”, según recoge el comunicado oficial. El carnaval de Villar es una de las fiestas más populares en invierno y atrae al municipio de la Serranía a numerosos visitantes.

De este modo, la Comisión de Carnaval 2026 ha decidido trasladar las fechas previstas y el municipio celebrará finalmente las fiestas los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

Carnavales en Villar, en una imagen de archivo. / R.C.

Además del cambio de calendario del Carnaval, el consistorio informa de que quedan suspendidas todas las actividades al aire libre programadas “hasta que finalice la situación de alerta y se garantice la seguridad de la ciudadanía”.

Recomendaciones a la población

Ante el temporal de viento, el Ayuntamiento pide extremar la precaución y recomienda a vecinos y visitantes:

Evitar desplazamientos innecesarios.

Extremar la precaución en la vía pública.

Asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas.

No situarse bajo andamios, cornisas, árboles o elementos susceptibles de desprendimiento.

Mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La alcaldesa, Mª Ángeles Beaus, subraya que la decisión se adopta por “responsabilidad y prevención”, priorizando la seguridad de la ciudadanía, y agradece “la comprensión y colaboración” de toda la población mientras se mantenga la alerta.