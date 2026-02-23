Gestalgar clausura su punto de escombros dana tras la retirada de más de 1.500 toneladas

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha visitado el punto de acopio de escombros de Gestalgar tras su clausura, después de haber retirado la Generalitat más de 1.500 toneladas generadas por las obras de reconstrucción que se llevan a cabo en municipios afectados por la dana.

Raúl Mérida ha explicado que esta actuación ha supuesto una inversión de 210.000 euros y forma parte del plan aprobado por el Consell para apoyar a los municipios más castigados por las riadas, ante la dificultad de muchas administraciones locales para asumir por sí solas los costes derivados de las tareas de limpieza y retirada de residuos.

En total, 19 municipios han participado en esta iniciativa de la Generalitat dotada con 40 millones de euros, que ha permitido retirar escombros de la reconstrucción, voluminosos y algunos residuos peligrosos, como botes de pintura o disolventes.

De todos los puntos de acopio de escombros, se han clausurado ya ocho (Albal, L'Alcúdia, Alfafar, Riba-roja de Túria, Xirivella, Sedaví, Turís y Gestalgar). En la comarca de los Serranos siguen operativos dos puntos de escombros, en Utiel y Sot de Chera, que se espera vaciar en breve, tras el cierre de este punto de Gestalgar.

Más de un millón de toneladas

En la primera fase tras la dana, la Generalitat gestionó más de un millón de toneladas de residuos (lodos, enseres y desechos arrastrados por la riada) de competencia municipal en el conjunto de localidades, con una inversión global superior a los 250 millones de euros.

Punto de acopio de residuos en Gestalgar vaciado. / GVA

“Se trata de cifras inmensas que nos permiten hacernos una idea de la dimensión de la catástrofe. La riada generó en un día una cantidad de residuos prácticamente equivalente a lo que se produce en todo un año en la Comunitat Valenciana y, en su afán por ayudar a los municipios que estaban en una situación límite, la Generalitat invirtió 250 millones en retirar estos residuos, en lo que se ha convertido en la mayor partida de todas las inversiones dana llevadas a cabo por el Consell”, ha explicado Mérida.

“Estos puntos de acopio fueron vaciados y clausurados, pero posteriormente volvieron a llenarse de escombros, como consecuencia de las obras de reconstrucción que se llevan a cabo en los municipios”, ha explicado el comisionado.

En este contexto, la Generalitat amplió su plan de apoyo y asumió, una vez más, la gestión de una nueva tanda de residuos de competencia municipal surgidos del proceso de reconstrucción. Una vez finalizada esta última actuación, el consistorio volverá a asumir de forma directa la gestión de los residuos.

Los trabajos de tratamiento y disposición de residuos están siendo ejecutados por las empresas concesionarias de la gestión de residuos municipales, lo que permite agilizar las actuaciones y asegurar una respuesta eficaz.