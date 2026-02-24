La Generalitat culmina 356 reparaciones de caminos rurales en Valencia tras la dana

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado este martes en Tuéjar el camino rural Acequia de Chelva, una de las infraestructuras agrarias afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y que ya ha sido reabierta al tránsito tras su reparación. Durante la visita, el titular de Agricultura destacó que "la Generalitat ha completado en la provincia de Valencia las 356 intervenciones previstas para recuperar caminos rurales dañados por el temporal".

Barrachina ha subrayado la relevancia de este tipo de actuaciones en municipios del interior, donde la red de caminos resulta esencial para la actividad económica. “Un camino rural es la entrada al trabajo de nuestros agricultores”, ha afirmado, al tiempo que incidió en que restablecer estos accesos “evita rodeos, reduce costes y devuelve seguridad a quien entra cada día con el tractor o con el camión”.

La intervención en el camino Acequia de Chelva ha contado con un presupuesto de 525.908,83 euros. La riada provocó el colapso del talud y arrastres de tierra que dejaron varios tramos intransitables, con pérdida de plataforma y problemas de estabilidad.

Para garantizar la seguridad, se han ejecutado trabajos de consolidación y contención mediante la construcción de dos tramos de escollera. El primero, de 84 metros de longitud y 5,5 metros de altura, estabiliza el margen afectado. El segundo, de 87 metros y entre 6,5 y 7,5 metros de altura, contiene la erosión y refuerza la estabilidad del trazado.

Seis caminos reparados en el término municipal

El conseller ha enmarcado esta actuación dentro del conjunto de obras ejecutadas en el municipio. "En Tuéjar se han reparado seis caminos rurales, con una inversión total de 934.879,15 euros y la mejora de aproximadamente 3.740 metros lineales", ha señalado. “Son accesos que sostienen trabajo porque cuando se corta un camino no se para solo un tractor; se encarece el transporte y se pierden jornadas”, ha añadido.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, observa las actuaciones realizadas en Acequia de Chelva. / GVA

En la comarca de Los Serranos se han ejecutado 45 caminos, todos ellos ya finalizados, en una de las zonas donde la actividad agraria tiene mayor peso. En el término de Tuéjar predominan cultivos de secano como el almendro (489 hectáreas) y el olivar destinado a aceite (234 hectáreas), junto a la cebada (65 hectáreas) y frutales de hueso (18 hectáreas).

El conseller ha añadido que la movilidad rural también sostiene la parte ganadera. De hecho, Tuéjar registra 22.529 cabezas de porcino, 2.724 de ovino y caprino, 251.267 aves, 101 de bovino y 135 colmenas, además de una cooperativa agraria y una comunidad de regantes. “Cuando recuperas un camino, recuperas una parte de la cadena: el acceso a la parcela, la salida del producto y el servicio”, ha indicado.

35 millones de inversión en la Comunitat

A escala autonómica, el plan de reparación de caminos rurales impulsado por la Generalitat suma 598 actuaciones, de las que 581 ya están completadas y 16 continúan en ejecución, estas últimas en la provincia de Castellón. La inversión global alcanza los 35 millones de euros, de los que 30 millones corresponden a actuaciones en Castellón y Valencia y 3,4 millones se han transferido a ayuntamientos para intervenciones puntuales en la red viaria rural.

Barrachina ha concluido que la reconstrucción se comprueba “en infraestructuras que vuelven a funcionar. Un camino arreglado es seguridad y es tiempo. Y eso es lo que estamos cerrando hoy”, ha afirmado.