Villar del Arzobispo celebrará su famoso Carnaval tras suspenderse por viento: fechas y programación

El municipio de Villar del Arzobispo se prepara para celebrar su esperado Carnaval, después de que los actos previstos el pasado fin de semana tuvieran que cencelarse debido a la alerta naranja por fuertes rachas de viento, que impedían garantizar la seguridad de los participantes.

La decisión de aplazar la fiesta fue adoptada por el ayuntamiento ante las condiciones meteorológicas adversas, priorizando la seguridad en actividades como el desfile de disfraces y los pasacalles. El viento obligó a suspender la programación cuando ya estaba todo preparado para llenar las calles de color y música.

Fecha y programa

Ahora, con mejores previsiones meteorológicas, Villar del Arzobispo se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo local los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo: "con la misma ilusión, energía y ganas de hacer pueblo, Villar volverá a llenarse de color, música y tradición con una programación pensada para todas las edades".

Cartel del Carnaval de Villar del Arzobispo con fechas actualizadas. / Ayuntamiento Villar del Arzobispo

Entre la programación se encuentra el tradicional Desfile de Botargas; la esperada actuación del Concurso de Murgas; el Gran Desfile de Disfraces; el espectáculo de Correfocs; el emotivo Entierro de la Morca; las verbenas y la discomóvil; y la Feria y actividades para todos los públicos.

Una fiesta de Interés Turístico Autonómico

"El Carnaval de Villar del Arzobispo, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, volverá a demostrar que es una celebración viva, participativa y referente en la Comunitat Valenciana", expresan desde el consistorio.

Noticias relacionadas

"Desde el Ayuntamiento agradecemos la comprensión de la ciudadanía ante este cambio motivado por causas meteorológicas y animamos a todas las personas a participar y disfrutar de unas fiestas que, aunque cambian de fecha, mantienen intacta su esencia. Villar volverá a latir al ritmo del Carnaval".