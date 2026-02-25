Villar del Arzobispo celebrará su famoso Carnaval tras suspenderse por viento: fechas y programación
El programa recupera todos los actos tradicionales tras el aplazamiento por las fuertes rachas de viento del pasado fin de semana.
El municipio de Villar del Arzobispo se prepara para celebrar su esperado Carnaval, después de que los actos previstos el pasado fin de semana tuvieran que cencelarse debido a la alerta naranja por fuertes rachas de viento, que impedían garantizar la seguridad de los participantes.
La decisión de aplazar la fiesta fue adoptada por el ayuntamiento ante las condiciones meteorológicas adversas, priorizando la seguridad en actividades como el desfile de disfraces y los pasacalles. El viento obligó a suspender la programación cuando ya estaba todo preparado para llenar las calles de color y música.
Fecha y programa
Ahora, con mejores previsiones meteorológicas, Villar del Arzobispo se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo local los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo: "con la misma ilusión, energía y ganas de hacer pueblo, Villar volverá a llenarse de color, música y tradición con una programación pensada para todas las edades".
Entre la programación se encuentra el tradicional Desfile de Botargas; la esperada actuación del Concurso de Murgas; el Gran Desfile de Disfraces; el espectáculo de Correfocs; el emotivo Entierro de la Morca; las verbenas y la discomóvil; y la Feria y actividades para todos los públicos.
Una fiesta de Interés Turístico Autonómico
"El Carnaval de Villar del Arzobispo, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, volverá a demostrar que es una celebración viva, participativa y referente en la Comunitat Valenciana", expresan desde el consistorio.
"Desde el Ayuntamiento agradecemos la comprensión de la ciudadanía ante este cambio motivado por causas meteorológicas y animamos a todas las personas a participar y disfrutar de unas fiestas que, aunque cambian de fecha, mantienen intacta su esencia. Villar volverá a latir al ritmo del Carnaval".
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
- Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
- La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
- La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población