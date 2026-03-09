Concurso
El Gran Prix podría llevar la diversión a Pedralba este verano: el municipio busca el apoyo de sus vecinos
El municipio de Pedralba, tras superar el primer filtro del Gran Prix, invita a sus vecinos a participar en un vídeo promocional para defender su candidatura y llegar a la fase final
El aclamado programa televisivo Gran Prix ha preseleccionado al municipio de Pedralba para participar este verano. El primer filtro lo han pasado, ahora llega un momento más importante. La población tiene la oportunidad de ayudar a superar todas las fases para que esta localidad de Los Serranos llegue a la fase final.
Para ello, el consistorio ha convocado a toda la ciudadanía a participar en la grabación de un vídeo promocional que servirá para defender su candidatura. El objetivo es mostrar la unión, el entusiasmo y el ambiente festivo del municipio ante la organización del programa.
Grabación vídeo promocional
La grabación será el miércoles 11 de marzo a las 18:30 horas en la Plaza de la Constitución, donde se reunirán un gran número de vecinos y vecinas. La organización anima a llenar la plaza con familiares, amigos y representantes de asociaciones locales para mostrar toda la alegría, energía y espíritu participativo del pueblo. Porque cada persona cuenta, y cuantas más personas participen, mayor será el impacto del resultado final del vídeo.
Con esta convocatoria, Pedralba podría convertirse en protagonista de uno de los concursos veraniegos más emblemáticos de la televisión, donde distintos pueblos compiten en divertidas pruebas. Esta localidad del interior de Valencia se suma a la confirmación de municipios que podrían ser partícipes de dicho aclamado concurso, La Font d'En Carròs uno de los últimos en comunicar su preselección.
