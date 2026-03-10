Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bomberos rescatan a un hombre de 29 años tras caer con su coche por un barranco de 15 metros en Sot de Chera

Los bomberos del Consorcio Provincial intervinieron en el rescate de un hombre que se salió de la vía en el Camino del Plano, en el término municipal de Sot de Chera

Diferentes efectivos rescatando al hombre de 29 años que cayó sobre un terraplén de 15 metros de profundidad.

Diferentes efectivos rescatando al hombre de 29 años que cayó sobre un terraplén de 15 metros de profundidad. / Consorci Provincial de Bombers

Laura Florentino

Sot de Chera

Bomberos del Consorcio Provincial han rescatado sobre las 10:10 horas de la mañana a un hombre de 29 años que se salió de la vía con su coche y cayó sobre un barranco con una profundidad de 15 metros en el Camino del Plano en el término municipal de Sot de Chera.

Vista aérea del barranco donde se ha caído el joven de 29 años en el término municipal de Sot de Chera.

Vista aérea del barranco donde se ha caído el joven de 29 años en el término municipal de Sot de Chera. / Consorci Provincial de Bombers

Hasta el lugar del suceso se desplazó una unidad del SVB y un helicóptero para trasladar al herido hasta el Hospital La Fe de Valencia ya que presentaba un politraumatismo tras quedar atrapado y ser excarcelado con la ayuda y el trabajo de los bomberos debido a su complejidad.

