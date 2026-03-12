Cinco horas de simulacro: así fue la simulación de emergencia por rotura de la presa de Buseo

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Emergencias e Interior, ha llevado a cabo un simulacro para comprobar la correcta implantación del Plan de Emergencias de Presa (PEP) de Buseo. El ejercicio ha recreado un escenario de rotura del embalse provocado por un episodio de lluvias intensas asociado a una dana, con el objetivo de evaluar los protocolos de evacuación de la población y la coordinación entre los distintos organismos implicados.

El secretario autonómico de Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras, ha subrayado la importancia de este tipo de ejercicios para mejorar la respuesta ante situaciones críticas. Según ha señalado, “estos simulacros permiten comprobar los mecanismos de coordinación y la capacidad de actuación de todos los efectivos y organismos que participan en el plan”.

Activación de sirenas y envío de alertas a la población

Durante el simulacro se han activado las sirenas de aviso a la población potencialmente afectada por la rotura de la presa en los municipios de Chera, Sot de Chera y Chulilla. Además, se ha enviado un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert a estos municipios y también a Pedralba, Gestalgar y Bugarra.

El ejercicio ha permitido comprobar el funcionamiento de los planes autonómicos y municipales frente a inundaciones, así como la operatividad de las infraestructuras y los protocolos previstos para actuar ante una emergencia en el entorno de la presa de Buseo.

El responsable autonómico ha destacado que ha servido para verificar “la preparación de los municipios para aplicar medidas de protección a la población y el nivel de información de la ciudadanía sobre los riesgos y las pautas de actuación en caso de emergencia”.

Emergencias pone a prueba el Plan de Emergencias de la presa de Buseo con un simulacro de evacuación por rotura del embalse. / GVA

Inversión para reforzar la seguridad de la presa

Por su parte, Lourdes Pérez ha recordado que la presa de Buseo es la única infraestructura de titularidad de la Generalitat entre todas las presas de la Comunitat Valenciana. En este sentido, ha explicado que se están impulsando distintas actuaciones para reforzar la seguridad de la instalación y mejorar la protección de las poblaciones situadas aguas abajo.

La Generalitat prevé invertir 35 millones en trabajos destinados a mejorar la seguridad de la presa y reducir riesgos ante posibles incidencias. De esta inversión, 4,8 millones ya se han destinado a obras de emergencia realizadas tras la riada.

Cinco horas de simulación de emergencia

El simulacro, que se ha desarrollado durante cinco horas, ha partido de una situación inicial de alerta naranja por lluvias que ha evolucionado hasta alerta roja. El ejercicio ha concluido con la activación de un Escenario 3, que contempla inundaciones y la evacuación de la población ante la rotura del embalse.

En el simulacro han participado los ayuntamientos de Chera, Sot de Chera, Chulilla, Gestalgar, Bugarra y Pedralba, además de varias consellerias de la Generalitat. Asimismo, se han movilizado recursos de la Unidad de Policía Nacional, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias y la empresa de ingeniería TYPSA.