Vecinos de Losa del Obispo se oponen al vertedero de amianto: "No queremos infraestructuras de residuos que nadie quiere"

Vecinos y propietarios de Losa del Obispo han reforzado su rechazo al proyecto de un vertedero de residuos de fibrocemento con amianto previsto en el municipio, impulsando una respuesta conjunta tanto a nivel social como administrativo.

La asociacion vecinal "NO al vertedero de Losa del Obispo" está coordinando la presentación masiva de alegaciones dentro del periodo de información pública, con el objetivo de paralizar una instalación que consideran incompatible con el entorno rural y el modelo de desarrollo de la comarca de Los Serranos.

Desde la plataforma destacan que la iniciativa cuenta con un importante respaldo ciudadano, reflejado en la recogida de firmas y en la participación en las reuniones informativas celebradas en las últimas semanas.

Vista de unos de los huertos próximos donde se instalaría el vertedero de Losa del Obispo. / Google Maps

"No queremos infraestructuras de residuos que nadie quiere"

"Los Serranos es un territorio rural que vive de su entorno natural, de la agricultura y de la calidad de vida de sus pueblos. No queremos que se convierta en el lugar donde se instalan infraestructuras de residuos que nadie quiere cerca de sus municipios", han indicado desde la asociación.

El colectivo subraya que su oposición trasciende el ámbito local y responde a la defensa de un modelo territorial sostenible. "No queremos vertederos en la comarca y mucho menos en Losa del Obispo y de este tipo que estaría a solo 250 metros del pueblo y podría afectar al agua, entorno rural y al futuro del municipio", han añadido.

Continúan las alegaciones

En las próximas semanas continuarán ofreciendo apoyo a la población y propietarios para facilitar la presentación de alegaciones individuales, al tiempo que seguirán trasladando a las administraciones públicas el rechazo social al proyecto.