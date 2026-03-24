La planta de compostaje de Calles aumentará su capacidad gracias a la inversión de la Diputación de 1,7 millones

La Diputación de Valencia ha dado luz verde a una inversión de 1.785.674 euros para ejecutar la primera fase de ampliación de la planta de compostaje de lodos ubicada en Calles. El proyecto fue aprobado en el pleno ordinario del mes de marzo y responde al aumento de la producción de fangos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia.

Dos naves de almacenamiento

La actuación contempla la construcción de dos nuevas naves de almacenamiento en parcelas colindantes a las actuales instalaciones, con el objetivo de disponer de mayor espacio para el compost ya tratado antes de su uso en agricultura. Entre los trabajos previstos se incluyen movimientos de tierras, adecuación del terreno, cimentación, levantamiento de estructuras y la habilitación de accesos y viales perimetrales.

Dada la complejidad técnica de la intervención, el proyecto se desarrollará por fases, permitiendo ejecutar y evaluar cada ampliación de forma independiente dentro de un plan global. Esta actuación se enmarca en el II Plan Director de Saneamiento de la Comunitat Valenciana, que prevé aumentar la capacidad de producción de la planta hasta las 50.000 toneladas anuales, frente a las 30.000 actuales.

"Un paso más a favor del medio ambiente"

El diputado del Ciclo Integral del Agua, Paco Comes, ha destacado que esta inversión supone “un paso más a favor del medio ambiente y de la economía circular”, al permitir transformar los residuos en abono natural reutilizable en la agricultura, reduciendo así el uso de fertilizantes químicos.

Por su parte, la alcaldesa de Calles, María Consuelo García, ha subrayado que la ampliación mejorará la capacidad de tratamiento de residuos orgánicos y su conversión en compost útil para la recuperación de suelos. Asimismo, ha puesto en valor el impacto positivo de la instalación en el municipio, tanto por la generación de empleo como por su contribución a una gestión más sostenible de los residuos.