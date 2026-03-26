Calles detalla el funcionamiento de la gestión de residuos orgánicos en una jornada abierta a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Calles ofrecerá el próximo sábado, 28 de marzo, una jornada abierta a la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer cómo se gestionan los residuos orgánicos en el municipio. La actividad tendrá inicio a las 10 horas en la plaza Mesón. Una jornada que combina divulgación ambiental y convivencia donde vecinos y vecinas podrán disfrutar de un desayuno gratuito mientras descubren el recorrido de los residuos orgánicos.

Espacio de diálogo y un obsequio para participantes

La actividad invita a reflexionar de forma práctica sobre la gestión de los desechos cotidianos, mostrando qué sucede con ellos una vez depositados en el contenedor. Además del desayuno, las personas participantes recibirán un pequeño obsequio y podrán formar parte de un espacio de diálogo enfocado a mejorar la gestión de residuos de la localidad.

La iniciativa cobra especial relevancia tras la implantación en 2025 del sistema de recogida puerta a puerta, que ha supuesto un avance significativo en la gestión de residuos en Calles. En este sentido, la técnica de educación ambiental del consistorio, Mónica Llimerá, destaca la importancia de la implicación ciudadana: "Estamos mejorando la gestión de residuos y necesitamos la colaboración de todos para mantener el pueblo limpio y cuidar nuestro entorno".

Proyecto europeo EU-Waste

La jornada forma parte del proyecto europeo EU-Waste, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, que busca mejorar la gestión de residuos urbanos y alimentarios mediante la implicación directa de la ciudadanía. El proyecto promueve la reducción, reutilización y reciclaje a través de acciones formativas, intercambio de experiencias y sensibilización social.

El proyecto comenzó con un encuentro en Grecia

Calles lidera este programa con el apoyo técnico de la consultora Sequoia Pro y la colaboración de entidades europeas, principalmente de España y Grecia. El proyecto arrancó en diciembre con un encuentro en la ciudad griega de Patras, donde se establecieron las principales líneas de trabajo centradas en la sostenibilidad y la gestión de residuos orgánicos.

Desde entonces, se han desarrollado diversas herramientas educativas y de divulgación disponibles en la web oficial del proyecto, redes sociales y plataformas digitales. Además, en los próximos meses está prevista la visita de los socios griegos al municipio para continuar compartiendo conocimientos y buenas prácticas.