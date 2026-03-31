El rechazo al vertedero de Losa del Obispo se extiende: Chulilla, Villar del Arzobispo y Calles se unen a la protesta

La contestación social al proyecto de instalación de un vertedero de residuos de fibrocemento con amianto en Losa del Obispo ha dejado de ser un conflicto estrictamente local para convertirse en un movimiento comarcal que gana fuerza día a día. Municipios cercanos como Chulilla, Villar del Arzobispo o Calles han comenzado a organizarse y a presentar alegaciones, en un rechazo que evidencia la preocupación por un proyecto con posibles efectos sobre todo el territorio de Los Serranos.

Desde la asociación vecinal 'NO al vertedero de Losa del Obispo' advierten que la iniciativa “no se trata de un problema aislado de un municipio, sino de una cuestión que afecta al modelo de desarrollo de toda la comarca”. El colectivo subraya que el impacto del vertedero va más allá de su ubicación concreta, al situarse en una zona de recarga de acuíferos y en un entorno de alto valor paisajístico, turístico y ambiental.

Una movilización que nace del desconocimiento

El origen de la protesta se remonta a noviembre de 2025, cuando los vecinos del municipio descubrieron “por casualidad” la existencia de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) para implantar este vertedero. A partir de ese momento, la reacción fue inmediata.

“Nos adentramos en unos momentos muy intensos en la que los vecinos del pueblo comenzamos a movilizarnos en contra de este proyecto que nos parecía nocivo para la salud”, relatan desde la plataforma. En apenas tres días, lograron reunir cerca de 1.000 firmas en contra de la iniciativa, dando forma a un movimiento ciudadano que no ha dejado de crecer.

La empresa promotora, hasta entonces desconocida para la población, distribuyó posteriormente folletos en los que defendía los beneficios del proyecto y aseguraba que “en ningún caso se llevará a cabo este proyecto sin el consentimiento del pueblo de Losa del Obispo”, una afirmación que los vecinos consideran incumplida.

Vista aérea de donde se ubicaría el vertedero en el municipio de Losa del Obispo. / Levante-EMV

Riesgos para la salud y el entorno

Entre las principales preocupaciones destaca la cercanía del vertedero al núcleo urbano, situado a apenas 250 metros del casco urbano, así como el tránsito de camiones de gran tonelaje que atravesarían la localidad, pasando incluso por las inmediaciones del nuevo colegio público.

La asociación alerta de que “si el envoltorio del material se rompe, se liberarían partículas en suspensión que podrían acarrear graves problemas de salud”, especialmente para escolares y vecinos.

A ello se suma la ubicación del proyecto en un enclave de gran valor ambiental, entre la Ermita de los Dolores, la Muela de Chulilla y el Cañón del Turia, dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La cercanía al Barranco de la Cava y su conexión con el río Túria incrementan, además, los riesgos en episodios de lluvias intensas.

Impacto comarcal: turismo, cultura y economía

El rechazo al vertedero se ha extendido rápidamente a municipios vecinos que ven amenazado su modelo de desarrollo. En Chulilla, referente de la escalada, preocupa el impacto sobre el turismo deportivo y la imagen del entorno natural. En Villar del Arzobispo, las inquietudes se centran en la posible afección a su actividad cultural, especialmente a eventos emblemáticos como los carnavales. En Calles, el foco está en el entorno natural y en recursos como la Ruta de la Peña Cortada.

Desde la asociación insisten en que el proyecto podría comprometer años de trabajo en la promoción de un turismo sostenible basado en la naturaleza y el patrimonio. “Los Serranos es un territorio rural que vive de su entorno natural, de la agricultura y de la calidad de vida de sus pueblos. No queremos que se convierta en el lugar donde se instalan infraestructuras de residuos que nadie quiere”, señalan.

Alegaciones masivas y dudas legales

La plataforma ha impulsado una campaña de alegaciones masivas. “Cada alegación cuenta. Es el momento de actuar”, recalcan.