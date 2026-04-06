El evento "Arte en Ahillas" reúne a artistas y visitantes en un entorno rural de la Comunitat Valenciana

La aldea de Ahillas, perteneciente al término municipal de Chelva, volvió a convertirse el pasado fin de semana en un referente cultural del interior valenciano con la celebración de la 22ª edición de "Arte en Ahillas". Este pequeño núcleo rural, que cuenta con apenas 14 habitantes, según el INE, acogió una nueva edición de esta consolidada cita artística que reunió a creadores y visitantes en un entorno marcado por su valor histórico y paisajístico.

La inauguración tuvo lugar el sábado 4 de abril en la Antigua Escuela de Ahillas, un espacio recuperado por la Asociación de Vecinos y transformado para la ocasión en sala de exposiciones. Allí se presentó una muestra colectiva con una amplia y variada participación de artistas de distintas disciplinas, configurando una exposición plural que volvió a poner en valor el arte contemporáneo en un entorno rural.

Escultores, pintores, fotógrafos y creadores

Entre los participantes figuraron escultores como Bibiana Martínez, Vicente Ortí, Toni Tomás y Helma Vanrens; pintores como Carmen Cervera, Ángeles Cortés, Concha Daud, Juan Antonio Esteban, Laura García, Julie Karpodini, Nayra López, Ben Lustenhouwer, Pepa Mares y Miguel Solaz; fotógrafos como Raquel Clausí, Barry Snidow y Gerardo Stübing; así como otros creadores como Tomás Gorria, María José Llatas, Nieves Mir y Manolo Portolés. Este último ejerció además como comisario de la muestra junto al escultor Paco Sainz.

Inauguración con actuación musical

El acto inaugural contó también con la actuación musical del guitarrista Doney Mejía Peña, que contribuyó a generar un ambiente cercano y festivo acorde con el espíritu del evento. La exposición podrá visitarse durante el mes de abril en los siguientes días y horarios: 6, 11 y 12 de abril: de 12:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h; y 13 de abril: de 12:00 a 14:00 h.

La iniciativa estuvo organizada por la Asociación de Vecinos de Ahillas y el Ayuntamiento de Chelva, con la colaboración de entidades locales como la bodega Terra d'Art, la Charcutería Juan José Martínez y la revista cultural La Fénix Troyana. Asimismo, se reconoció la implicación de vecinos como Paquita Hidalgo y José Miguel Llavata, que desde la primera edición han participado activamente en la organización del evento.

Más de dos décadas de trayectoria

Tras más de dos décadas de trayectoria, "Arte en Ahillas" volvió a consolidarse como una de las propuestas culturales más singulares de la comarca de Los Serranos, acercando el arte contemporáneo al medio rural y fomentando el encuentro entre artistas y público en un enclave único.