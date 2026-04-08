El nuevo puente de Bugarra, con 78 metros y mayor capacidad, estará operativo al 100% la semana que viene

La Generalitat se encuentra en la fase final de las obras de reconstrucción del puente sobre el río Turia en Bugarra, una infraestructura clave para el municipio que ha supuesto una inversión de tres millones y que permitirá restablecer una conexión esencial para el acceso a zonas agrícolas y a la central hidroeléctrica.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Martínez Mus, ha visitado la localidad junto a la alcaldesa, Teresa Cervera, para comprobar el estado de los trabajos tras haberse superado recientemente la prueba de carga. El puente quedó completamente destruido tras la dana de 2024, lo que hacía imprescindible su reconstrucción.

Según explicó el conseller, actualmente “se están ultimando la señalización, los elementos de contención y otros remates, con el objetivo de poner en servicio la infraestructura lo antes posible y en las adecuadas condiciones de seguridad”. La puesta en marcha permitirá recuperar el acceso a una zona agrícola fundamental para la economía local.

"Causó un impacto muy grave en nuestro corazón"

Por su parte, la alcaldesa de Bugarra, Teresa Cervera, en declaraciones a Levante-EMV destacaba el impacto que supuso la pérdida de esta infraestructura para el municipio: "El puente fue arrasado y causó un impacto muy grave en el corazón de toda la población. Es un camino municipal y la Generalitat Valenciana decidió trabajar en la reconstrucción". Asimismo, detalló las características del nuevo viario: “Tiene 78 metros de longitud y ocho metros de anchura. Sobre el anterior puente está elevado dos metros y la capacidad ha aumentado”.

Un momento durante la visita del conseller Martínez Mus al puente de Bugarra reconstruido tras la dana. / GVA

"Operativo al 100% la próxima semana"

Cervera subrayó también la relevancia económica de esta situación, señalando que "es muy importante esta infraestructura porque da un servicio necesario para nuestra agricultura, con varios millones de recaudo en el servicio agrícola". En cuanto al estado de las obras, aseguró que "superó la prueba de carga con creces" y avanzó a este medio que "está previsto que esté operativo al 100% la semana que viene, porque ahora se podría pasar, pero falta la señalización".

Más resistencia

El responsable autonómico destacó que el nuevo puente “mejora de forma significativa tanto la resistencia estructural como la capacidad hidráulica frente a episodios de avenidas”. Desde el punto de vista técnico, la actuación ha incluido la colocación de diez vigas prefabricadas de gran tamaño, así como la ejecución del tablero mediante prelosas y hormigonado. Todo ello se sustenta sobre una cimentación profunda, de entre 12 y 15 metros, que refuerza la estabilidad del conjunto.

Comparativa del estado del puente tras la dana y en la actualidad tras los trabajos de reconstrucción. / GVA

Las obras comenzaron con la demolición del antiguo puente, que conectaba Bugarra con Gestalgar por la Andenia, al comprobarse que los daños sufridos hacían inviable su reparación. Posteriormente, se llevaron a cabo trabajos de limpieza del cauce, retirada de restos y ejecución de nuevas cimentaciones, además de elevar la rasante del puente e incorporar un sistema de drenaje optimizado para aumentar su seguridad y durabilidad frente a futuras crecidas.