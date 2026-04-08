El nuevo puente de Pedralba pasa de 6 a 45 metros de longitud tras el paso de la dana

La Generalitat ha puesto en servicio el nuevo puente municipal de Pedralba tras completar su reconstrucción integral, después de los graves daños ocasionados por la dana de 2024. La actuación ha supuesto una inversión de tres millones y ha permitido dotar a la infraestructura de una mayor capacidad hidráulica y resistencia ante futuros episodios de lluvias intensas.

La intervención, ejecutada por la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre, ha mejorado notablemente la seguridad y funcionalidad del paso, adaptándolo a las nuevas condiciones del cauce. La reapertura del puente supone un avance clave en la recuperación de la conectividad local.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Martínez Mus, ha visitado la localidad con motivo de la puesta en servicio de la infraestructura. Durante su intervención, destacó que el 93,3 % de las actuaciones locales asumidas por la Generalitat tras las inundaciones ya están finalizadas.

Durante la visita, Martínez Mus explicó que, año y medio después de la catástrofe, “esta infraestructura es ya una realidad”, aunque subrayó que los trabajos se prolongaron debido a los cambios que la riada provocó en la morfología del río. El nuevo puente presenta mayores niveles de resistencia y capacidad, incrementando la seguridad frente a futuras avenidas.

Acceso más seguro y directo

Por su parte, el alcalde de Pedralba, Andoni León, en declaraciones a Levante-EMV ha puesto en valor la importancia de esta infraestructura para el día a día del municipio: “Este puente da acceso a campos agrícolas y viviendas diseminadas. Los agricultores por fin pueden acceder de una forma más normal a sus campos. Hasta ahora tenían que acceder por otras partes y este es un acceso más seguro y directo”.

El nuevo puente de Pedralba ya operativo. / GVA

Antes seis metros ahora 45

El primer edil explicó también las mejoras introducidas en la nueva construcción respecto a la anterior: “El anterior puente tenía unos tres ojos y seis metros, ahora la nueva infraestructura tiene 45 metros de longitud porque la dana venía con tantísima fuerza que multiplicó por cinco el cauce en todas sus dimensiones”. En este sentido, subrayó que “con este contamos con mayor seguridad y está mejor preparado ante fenómenos meteorológicos extremos”.

Actuaciones pendientes

León destacó además la percepción positiva de la ciudadanía ante los avances en la reconstrucción: “La gente está contenta porque ve que poco a poco hay movimiento y están tranquilos porque todas las instituciones están trabajando”. No obstante, recordó que todavía quedan actuaciones pendientes en el municipio, como “arreglos de alguna acequia de regantes y limpieza de río que de eso se encarga la CHJ; los caminos rurales de los que se encarga el Ministerio de Agricultura y también nos queda un tercer badén, un semi puente sobre el barranco de Chiva”.

Comparativa del antes y después del puente de Pedralba tras la dana. / GVA

Sobre este último proyecto, el alcalde detalló que, tras no poder ser asumido por la Generalitat por falta de presupuesto, se ha solicitado al Gobierno de España, que finalmente lo ha incluido en el plan de reconstrucción de la dana. “Esa es una de las prioridades que tenemos encomendadas a la empresa Tragsa”, añadió.