El Rincón de Ademuz recibirá más de 450.000 euros de la Diputació de València para la prevención de incendios forestales

La Diputació de València destinará un total de 2,3 millones de euros a actuaciones de gestión forestal y prevención de incendios en las comarcas del Camp de Túria, el Rincón de Ademuz y los Serranos, dentro de la convocatoria 2026 del programa Gestifoc.

El presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, ha presentado las novedades de esta línea de ayudas junto al diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ante representantes municipales. Durante el acto, Mompó ha subrayado que “hemos rediseñado completamente el programa para reducir al máximo la burocracia y hacerlo más útil, más inteligente y plenamente adaptado a la realidad de nuestros ayuntamientos”.

"Actuaciones más rápidas y eficaces"

En este sentido, ha explicado que “el objetivo es facilitar la gestión a los consistorios y garantizar que las actuaciones puedan ejecutarse de forma más rápida y eficaz, especialmente en un ámbito tan sensible como la prevención de incendios”.

Por su parte, Mascarell ha destacado que “la principal novedad de esta convocatoria es precisamente la simplificación administrativa, que permitirá a los municipios tramitar las ayudas con mayor agilidad y centrar sus esfuerzos en la ejecución de los trabajos sobre el terreno”.

Distribución de fondos

La distribución de los fondos se ha realizado teniendo en cuenta distintos criterios, como el tamaño de la población, la superficie forestal de cada término municipal o la existencia de planes de gestión forestal, con el fin de adaptar las ayudas a las necesidades específicas de cada localidad.

En el caso del Rincón de Ademuz, la inversión global alcanza los 451.231 euros, que se repartirán entre sus siete municipios. Las cuantías asignadas varían en función de las características de cada localidad, con ayudas que van desde los algo más de 32.000 euros para Torrebaja hasta más de 92.000 euros en el caso de Castielfabib.

Desde la Diputació han insistido en que este programa “refuerza el compromiso con la protección del entorno natural y la prevención de incendios forestales, al tiempo que apoya a los ayuntamientos en la gestión sostenible de sus montes”.