El legado histórico y natural de Alpuente le vale el título de 'Pueblo más bonito de España'
El municipio valenciano se convierte en el primero de la provincia en ingresar en la red 'Los Pueblos Más Bonitos de España' por su historia y patrimonio
La Generalitat y la Diputación celebran su reconomiento
Alpuente ha celebrado su reconocimiento como uno de ‘Los pueblos más bonitos de España’ en un acto en el que ha participado el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, quien ha felicitado en nombre del Consell al municipio de los Serranos por su forma de ser y proteger lo propio”.
Un reconocimiento de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, que pone en valor su historia, patrimonio y belleza, y en el que se ha descubierto un cartel oficial que acredita al municipio como parte de esta asociación. La localidad de Alpuente se ha convertido en el primer municipio de la provincia de Valencia en ingresar en la red 'Los pueblos más bonitos de España', que promueve la asociación del mismo nombre.
Impresionante museo paleontológico
La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España resalta de este municipio de la Serranía “su extraordinario legado histórico, su castillo de origen andalusí, el antiguo recinto amurallado y el trazado medieval de sus calles”.
A ello se suman “su impresionante acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su entorno y su museo paleontológico”. En pleno paisaje de montaña, Alpuente ofrece un equilibrio único entre naturaleza, patrimonio e identidad rural”.
Respaldo político
En el acto también ha participado el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, la alcaldesa de Alpuente, Itziar Méndez, y el presidente de la Asociación, Francisco Mestre.
El secretario autonómico ha manifestado que “hoy se no se reconoce un pueblo bonito, sino también el trabajo acumulado de muchas generaciones que se negaron a que su historia fuera olvido. Este sello es un homenaje a vuestros abuelos y bisabuelos, pero, sobre todo, es un tributo a quienes sostenéis el pueblo cada día”.
Los pueblos de interior
Carlos Gil ha destacado la importancia de los pueblos de interior: “no hay Comunitat Valenciana fuerte si no tenemos un interior fuerte y vibrante. La igualdad de oportunidades no puede depender de la ubicación geográfica ni del código postal”.
El secretario autonómico ha resaltado que “quedarse en un pueblo, emprender y vivir aquí es una decisión valiente y la forma más pura de compromiso con el territorio”.
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