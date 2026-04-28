Infraestructuras esenciales: Calles reabre el badén inundable dañado por la dana y clave para la movilidad vecinal

Calles ha recuperado una de sus infraestructuras más sensibles tras los daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024. La Generalitat ha completado la reconstrucción del badén inundable sobre el río Tuéjar, una actuación considerada clave para la movilidad diaria del municipio de Los Serranos y para devolver la normalidad a sus 460 vecinos después de la riada. La intervención forma parte de un paquete de obras y ayudas que suma una inversión autonómica de 1,67 millones de euros en la localidad.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado Calles con motivo de la reapertura del paso, acompañado por la alcaldesa, María Consuelo García, el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa.

Reconstrucción del badén en un punto estratégico

La obra principal ha consistido en reconstruir el badén que conecta la calle Molinete con la avenida Serranía, un punto estratégico para el tránsito vecinal porque permite acceder a servicios esenciales como el colegio o el consultorio médico. La riada había dejado la infraestructura anterior en una situación crítica, con socavaciones en el cauce y daños en la cimentación.

El antes y después del paso sobre el río Tuéjar en Calles. / GVA

El nuevo paso cuenta con una losa de hormigón armado de 7,5 metros de ancho y 21 metros de longitud, diseñada para mejorar su resistencia y capacidad hidráulica ante posibles futuras avenidas. La actuación, con una inversión de 200.000 euros, incorpora además elementos de protección integrados en el entorno natural, con materiales como madera de pino y cuerda de cáñamo, de acuerdo con los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Consenso con el ayuntamiento

Martínez Mus ha destacado que la solución ejecutada ha sido fruto del consenso con el Ayuntamiento y los vecinos, después de revisar la propuesta inicial. Según el conseller, el objetivo ha sido acordar una reconstrucción “útil, segura y adaptada a las necesidades reales” del municipio.

Otras obras

Además del badén, la Generalitat ha asumido otras actuaciones en Calles tras la dana. Entre ellas figuran la retirada y gestión de residuos generados por la riada, con una inversión de 150.000 euros; la reparación de caminos rurales, por 677.642 euros; la restauración de diques hidrológicos en entornos forestales, con 196.522 euros; y 446.755 euros en ayudas directas.

El paso sobre el río Tuéjar llega a los 21 metros de longitud. / GVA

Con esta intervención, el Consell da por completada la principal fase de reconstrucción en Calles y eleva al 98,3 % el grado de ejecución de las obras en infraestructuras locales afectadas por la riada de 2024 que asumió tras el acuerdo con el Gobierno central. En total, se trata de 60 actuaciones en una treintena de municipios, con una inversión superior a los 50 millones de euros.

La reapertura del paso sobre el río Tuéjar supone, en la práctica, recuperar una conexión cotidiana para Calles. Más allá de la obra civil, el municipio vuelve a disponer de un acceso fundamental para su movilidad interna y para la prestación de servicios básicos, uno de los grandes retos de la reconstrucción tras los daños provocados por la riada.