Villar del Arzobispo exige a la Generalitat desbloquear la construcción de un nuevo centro educativo

El Ayuntamiento de Villar del Arzobispoha intensificado sus reivindicaciones para desbloquear la construcción de un nuevo centro educativo, paralizado desde hace meses dentro del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana. La corporación municipal ha aprobado por unanimidad una moción para exigir a la Conselleria de Educación avances inmediatos en un proyecto que consideran “urgente y necesario” para el municipio.

La alcaldesa, Mª Ángeles Beaus, ha explicado que el consistorio solicita la actualización de los precios del Plan Edificant como paso imprescindible para poder licitar las obras, además de reclamar el cumplimiento del compromiso adquirido por la administración autonómica para dar viabilidad al proyecto.

Entre los acuerdos adoptados en pleno también figura trasladar formalmente la moción a la Conselleria junto con el respaldo de la ciudadanía, así como reiterar la necesidad de dotar al municipio de un centro adecuado para el alumnado de Infantil y primer ciclo de Primaria.

"El consistorio lleva dos años de espera"

“Estamos en la parcela que adquirió en su día el ayuntamiento para la construcción del colegio. En 2019 nos adherimos al Plan Edificant y, tras un largo proceso administrativo, en 2023 aprobamos el proyecto técnico”, ha detallado la alcaldesa. Según ha explicado, tras remitir la documentación a la Conselleria para su validación y la correspondiente modificación de crédito, el consistorio lleva cerca de dos años sin obtener respuesta.

"El proyecto sigue sin avanzar"

Beaus ha señalado que, pese a las reuniones mantenidas con la Dirección General de Infraestructuras, el proyecto sigue sin avanzar. “Visto que no había respuesta, presentamos una moción que fue aprobada por todos los grupos políticos para exigir la revisión de precios y poder sacar a licitación las obras”, ha indicado.

"Es una urgencia"

Paralelamente, el ayuntamiento y la comunidad educativa han impulsado una recogida de firmas para reforzar esta reclamación. “Queremos que la Conselleria sea consciente de la urgencia que tenemos”, ha subrayado la alcaldesa, quien ha destacado la unidad entre instituciones y vecinos para lograr este objetivo.

El nuevo colegio, largamente demandado, se considera clave para mejorar las condiciones educativas en la localidad. “Es un proyecto muy necesario para nuestro pueblo y para nuestros niños y niñas”, ha concluido Beaus.

De promesa a realidad tangible

Desde el consistorio insisten en que seguirán trabajando para que la construcción del centro educativo deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible.