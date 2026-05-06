Sot de Chera avanza en su recuperación con el cierre de puntos de acopio de escombros de la dana

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha asistido este miércoles al acto de cierre de los puntos de acopio habilitados para la retirada de escombros en Sot de Chera, un gesto que simboliza el final de la primera fase de reconstrucción tras los daños ocasionados por la dana.

Según ha explicado el alcalde del municipio, Tomás Cervera, en declaraciones a Levante-EMV se trata de un acto “formal” con el que se certifica que las tareas de retirada de residuos han concluido. “Ha venido a certificar que estaba limpio y concluido. Es una forma de pasar página”, ha señalado el primer edil, quien ha asegurado que esta etapa queda “finiquitada”.

"La Generalitat concluye la reconstrucción en esta primera fase"

Con este cierre, la Generalitat Valenciana da por concluida su intervención en esta primera fase, que ha incluido la recuperación de sendas, así como la reconstrucción de puentes y pasarelas dañados por el temporal.

No obstante, aún quedan actuaciones en marcha por parte de otras administraciones. En concreto, la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene pendiente la adecuación de un tramo de 2,8 kilómetros del cauce del río, especialmente en la zona de baño, cuyos trabajos está previsto que concluyan en junio.

225 toneladas de lodos y 85 de escombros

La retirada de lodos en esta localidad se ha cifrado en 225 toneladas, lo que supuso una inversión de 56.000 euros, y 85 toneladas de escombros de obras con una inversión de 14.000 euros por parte del gobierno valenciano.

Prioritario el camino Fuente Santa María

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica "acumula el mayor retraso en los proyectos de reconstrucción", subrayaba Cervera. Entre las actuaciones pendientes se encuentra la reparación de un vial clave que vertebra el territorio y da acceso a varios núcleos diseminados, así como el acondicionamiento del camino de la Fuente Santa María, considerado prioritario por el consistorio.

Seis millones para suministro de agua potable

De cara a los próximos meses, Sot de Chera inicia una segunda fase centrada en nuevos proyectos financiados con ayudas estatales. Entre ellos destaca una intervención valorada en hasta seis millones de euros para garantizar el suministro de agua potable, una de las actuaciones más relevantes previstas en el municipio.

“Entramos ya en una segunda fase en la que, con las ayudas del Ministerio, queremos comenzar a licitar proyectos que vayan avanzando”, ha indicado Cervera, quien confía en que las administraciones aceleren los plazos pendientes.

El cierre de los puntos de acopio marca así un hito simbólico en la recuperación de Sot de Chera, que encara ahora una nueva etapa centrada en la mejora de infraestructuras y servicios tras superar la fase más urgente de reconstrucción.