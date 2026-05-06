Sot de Chera se convierte en un laboratorio geológico al aire libre para divulgar la ciencia

Sot de Chera se convertirá este domingo, 10 de mayo, en escenario de una nueva edición del Geolodía, una iniciativa de divulgación científica que acerca la geología al público general mediante excursiones guiadas. Bajo el título “El río Sot, riesgos y oportunidades geológicas”, la actividad se desarrollará entre las 9:00 y las 14:30 horas, con punto de encuentro en la Ermita de San Roque.

Organizado por el Departamento de Botànica i Geologia de la Universitat de València, el recorrido permitirá a los participantes conocer de primera mano las características del anticlinal de Sot de Chera, así como analizar las consecuencias de la dana de 2024 sobre la geodiversidad de la zona.

Aspiración internacional

El catedrático Carlos de Santisteban, uno de los impulsores de la iniciativa, ha destacado a este diario la trayectoria de este proyecto divulgativo: "Desde 2008 venimos celebrando este día de divulgación científica en torno a la Tierra, con excursiones abiertas al público que, con el tiempo, han adquirido un enorme éxito". En la actualidad, el Geolodía se celebra en todas las provincias españolas y también en países como Portugal, Uruguay y México, con la aspiración de consolidarse como un evento internacional.

Santisteban ha subrayado el carácter altruista de la actividad: “Lo hacemos de manera desinteresada; somos o hemos sido docentes y la idea es que los geólogos expliquen el territorio de una forma accesible”. Cada edición cambia de ubicación para poner en valor distintos enclaves geológicos, y este año se ha elegido Sot de Chera por su singularidad y por los efectos recientes de la dana.

"Lo lógico era acudir a un municipio afectado por la dana"

"Lo lógico era acudir a un municipio afectado por la dana para explicar qué patrimonio geológico se ha perdido y cuál se ha generado tras la riada", ha explicado. En este sentido, el recorrido seguirá el curso del río Sot durante unos tres kilómetros, analizando cómo la crecida modificó su estructura y entorno: "Hablaremos desde un punto de vista técnico de cómo afectó la inundación, pero también explicaremos el patrimonio geológico del lugar".

Cartel de la actividad en Sot de Chera. / Levante-EMV

"La última vez fue en 2009"

El experto ha recordado que hacía más de una década que no se celebraba un Geolodía en el municipio: “La última vez fue hace unos 18 años, en 2009, y no estaba tan bien organizado como ahora. Hoy contamos con una mejor coordinación y una pequeña guía que orienta los contenidos y los itinerarios”.

Por su parte, el alcalde de Sot de Chera, Tomás Cervera, ha puesto en valor la importancia del evento para el municipio: "Es una oportunidad para destacar el elemento geológico como un factor diferencial dentro de nuestra oferta turística. Queremos posicionarnos como un referente geológico en la Comunitat Valenciana".