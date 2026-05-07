Rincón de Ademuz recibe más de dos millones para mejorar el ciclo del agua y la gestión de residuos

La Diputación de Valencia ha reforzado sus inversiones en el Rincón de Ademuz con más de dos millones destinados a actuaciones relacionadas con el ciclo integral del agua y la gestión de residuos en distintos municipios de la comarca.

El diputado provincial responsable del área de Agua, Paco Comes, ha visitado esta semana varias localidades del Rincón de Ademuz para conocer sobre el terreno las actuaciones impulsadas por la corporación provincial en materia de abastecimiento, saneamiento y mejora de infraestructuras básicas.

Desde 2023, la Diputación ha invertido más de 1,5 millones en proyectos vinculados al agua en municipios como Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, Torrebaja y Vallanca. Las actuaciones se han desarrollado a través de programas como el Pla Obert d’Inversions del área de Cooperación Municipal y la línea específica del Ciclo Integral del Agua.

Entre las intervenciones realizadas destacan trabajos de renovación de conducciones, mejora de redes de abastecimiento, instalación de contadores y actuaciones de urbanización vinculadas a infraestructuras hidráulicas.

Dificultades territoriales y baja densidad de población

Según explican desde la institución provincial, estas inversiones han permitido mejorar la eficiencia de las redes de suministro, garantizar el abastecimiento y reforzar la calidad de los servicios públicos básicos en una comarca marcada por las dificultades territoriales y la baja densidad de población.

A estas actuaciones se suman además las ayudas destinadas a la gestión de residuos, que superan los 500.000 euros desde 2023. Estas subvenciones han servido para financiar medidas como la adquisición de contenedores inteligentes, vehículos de recogida o iniciativas relacionadas con sistemas de pago por generación.

"Estar junto a los municipios del interior"

Durante la visita institucional, Paco Comes ha subrayado “la importancia de estar junto a los municipios del interior para asegurar servicios básicos de calidad, reforzar la cohesión territorial y avanzar en sostenibilidad y lucha contra la despoblación”.