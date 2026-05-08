Renovación del camino a la Pobleta: Higueruelas y Andilla ganan seguridad y accesibilidad

La Diputación de Valencia ha puesto en marcha las obras de mejora del camino que conecta Higueruelas y Andilla a través de la Pobleta, una actuación en la que invertirá cerca de un millón de euros y que está previsto que concluya el próximo mes de octubre. Los trabajos permitirán renovar el firme, optimizar el sistema de drenaje y actualizar la señalización de esta vía de 7,6 kilómetros situada íntegramente en el término municipal de Andilla.

La actuación forma parte de la primera fase del programa de mejora de caminos de interés territorial impulsado por el área provincial de Carreteras. Este plan tiene como objetivo intervenir en vías de titularidad municipal que desempeñan un papel clave en la conexión entre municipios y en la vertebración del territorio, complementando la red provincial de carreteras. De hecho, la Diputación ya ha solicitado a la Generalitat Valenciana que este camino sea catalogado como carretera provincial debido a su importancia estratégica.

Vertebración de las comarca

La vicepresidenta segunda y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha destacado que “la programación de actuaciones de mejora de Caminos de Interés Territorial parte de un inventario elaborado por los técnicos del área de Carreteras a partir de las aportaciones de los propios ayuntamientos, puesto que se trata de vías de titularidad municipal”. Además, ha subrayado que “esta obra en concreto tiene una relevancia estratégica para la vertebración de la comarca de los Serranos”.

Uno de los tramos de la carretera donde la Diputación llevará a cabo las obras de mejora. / Diputación de Valencia

El proyecto contempla actuaciones dirigidas principalmente a reforzar el firme y mejorar el drenaje de la vía, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y facilitar las comunicaciones entre los municipios de la comarca. Entre las intervenciones previstas se incluyen la reparación de desperfectos, el saneamiento de blandones y la ejecución de una nueva capa de rodadura que homogenice el pavimento. También se ampliarán algunos tramos mediante el reperfilado de los márgenes con asfalto, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas y escasa visibilidad, para facilitar el cruce de vehículos.

En materia de drenaje, se ejecutarán cunetas de seguridad, se limpiarán conductos existentes y se realizarán nuevas obras de evacuación de aguas pluviales tanto longitudinales como transversales. Asimismo, se renovará la señalización vertical y horizontal conforme a la normativa vigente y se instalarán nuevos elementos de balizamiento y defensas.

“Ahora nuestros vecinos podrán llegar a Andilla en apenas 20 minutos"

El alcalde de Higueruelas, Melanio Esteban, ha valorado positivamente la actuación señalando que “ahora nuestros vecinos podrán llegar a Andilla en apenas 20 minutos; y también los de Andilla podrán acceder mucho más rápido a los servicios que les prestamos desde Higueruelas”.

Por su parte, el alcalde de Andilla, Federico Burgos, ha agradecido el trabajo realizado por el área de Carreteras y ha afirmado que “se mejora sustancialmente una de las vías de comunicación entre Andilla y el resto de pueblos de los Serrnos. Esta mejora supone un aumento significativo de la seguridad porque tendremos una nueva opción en caso de evacuación o emergencia”.