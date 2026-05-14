El vertedero de Pedralba refuerza su capacidad operativa con una nueva ampliación estratégica

El diputado de Gestión de Residuos de la Diputación de Valencia, Paco Comes, ha visitado las instalaciones del vertedero de residuos no peligrosos de Pedralba, gestionado por la empresa pública GIRSA, dependiente de la entidad provincial. La visita ha permitido conocer de primera mano la reciente ampliación del segundo vaso de vertido, una actuación estratégica para reforzar la capacidad operativa de la instalación y asegurar la continuidad de un servicio esencial para la gestión responsable de los residuos.

Así, la ampliación del vaso 2 responde a la necesidad de mantener en condiciones óptimas el depósito controlado de aquellos residuos que, una vez agotadas las opciones de preparación para la reutilización, reciclaje o valorización, deben gestionarse en un entorno técnicamente adecuado y ambientalmente seguro. Con esta intervención, ambas entidades refuerzan una infraestructura clave del sistema provincial de tratamiento, alineada con los principios de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Para el diputado provincial Paco Comes, la ampliación "era una actuación necesaria para garantizar la continuidad del servicio público en condiciones de seguridad y responsabilidad ambiental".

Por su parte, Roberto García, gerente de GIRSA, ha subrayado que esta intervención "refuerza la capacidad de respuesta de la instalación y permite seguir prestando un servicio esencial con todas las garantías técnicas y ambientales; la ampliación se ha planteado desde criterios de planificación, control y eficiencia, dentro de una estrategia más amplia de mejora continua en la gestión de los residuos”.

Un momento durante la visita de la Diputación de Valencia y GIRSA a las instalaciones del vertedero de Pedralba. / Diputación de Valencia

Una ampliación de 15.000 metros cuadrados

El vertedero de Pedralba, ubicado en la partida de La Salada, es un depósito controlado de residuos no peligrosos inscrito en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana. La instalación contaba con una capacidad inicial autorizada superior a 300.000 metros cúbicos, y la ampliación proyectada contempla un nuevo ámbito de vertido con una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados, diseñado conforme a los requisitos ambientales y constructivos aplicables a este tipo de instalaciones.

Como instalación de eliminación de residuos no peligrosos, el vertedero opera con sistemas de impermeabilización, control de lixiviados, seguimiento ambiental y explotación por fases, de acuerdo con la autorización ambiental y la normativa vigente. Su emplazamiento y función dentro de la red de tratamiento contribuyen, además, a optimizar la logística del rechazo no reciclable y a evitar desplazamientos innecesarios, con el consiguiente beneficio en términos de eficiencia del servicio.

Importancia estratégica

La importancia estratégica del vertedero de Pedralba quedó especialmente de manifiesto durante la dana. En este contexto, el hecho de contar con una instalación de proximidad integrada en la red pública de tratamiento resultó esencial para contribuir a una gestión ordenada, ágil y ambientalmente controlada de los rechazos.