El potencial económico del interior, a debate en el foro Más que Empresas

La Serranía y el Rincón de Ademuz volverán a situarse esta semana en el centro del debate económico provincial con una nueva parada del foro Más que Empresas, la iniciativa impulsada por Levante-EMV para analizar, comarca a comarca, los retos y oportunidades del tejido productivo valenciano. La cita se celebrará este miércoles, 20 de mayo, en la sede de la Mancomunidad del Alto Turia, ubicada en la CV-35, en Tuéjar, y reunirá a representantes institucionales, empresariales y sociales para abordar el presente y el futuro de dos territorios marcados por la despoblación, pero también por su capacidad de resistencia y su potencial de crecimiento.

El encuentro, que arrancará a las 10 horas, forma parte de un recorrido que Levante-EMV está realizando por las distintas comarcas en las que el diario cuenta con delegación para tomar el pulso a su realidad económica. En esta edición, centrada en La Serranía y el Rincón de Ademuz, el foro cuenta con el impulso de Veolia, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Caixa Popular y Cámara Valencia, así como con la colaboración de Cruz Roja, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), la Mancomunidad del Alto Turia y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo.

La jornada arrancará con una apertura institucional y, a continuación, intervendrá el director general del Ivace, Julio Delgado, que expondrá las principales líneas de ayuda estratégicas para estas comarcas de interior. Su participación llega en un momento en el que las administraciones tratan de adaptar sus políticas a territorios con una realidad muy distinta a la de las grandes áreas industriales de la Comunitat Valenciana.

En La Serranía y el Rincón de Ademuz, la actividad económica está estrechamente ligada a sectores como la agricultura, la ganadería, el pequeño comercio, el turismo de naturaleza o los servicios. Sin embargo, el debate sobre cómo diversificar la economía y generar empleo estable sigue ganando peso entre administraciones, empresarios y vecinos que buscan oportunidades sin tener que abandonar sus municipios.

Ese será uno de los ejes de la primera mesa redonda, en la que se analizarán los principales retos y oportunidades económicas y sociales de ambas comarcas. Participarán el alcalde de Titaguas, Ramiro Rivera; el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón; el alcalde de Benagéber y presidente de la Mancomunidad del Alto Turia, Rafael Darijo; representantes de Cámara Valencia; Laura Gascón, en representación de Veolia; y el propio Julio Delgado. Durante el debate se pondrán sobre la mesa cuestiones clave para el futuro del interior valenciano: la falta de infraestructuras, la necesidad de atraer inversiones, el acceso a servicios básicos, la colaboración público-privada o la dificultad para encontrar mano de obra cualificada. También se abordará una de las grandes preocupaciones de los municipios: ofrecer oportunidades reales para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida sin marcharse fuera.

La segunda mesa de la jornada estará centrada en el compromiso social de las empresas y entidades que trabajan en el territorio. Bajo el foco de la responsabilidad social corporativa, intervendrán Amparo Gómez Diago, directora técnica comarcal de Cruz Roja en Alto Turia, y Álvaro Garrido Giménez, técnico local de Cruz Roja en Utiel y en el Rincón de Ademuz.

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El foro concluirá tras una mañana de análisis en la que se espera identificar propuestas concretas para reforzar la competitividad de estas comarcas y visibilizar sus fortalezas. Porque frente al relato de la despoblación y las dificultades estructurales, La Serranía y el Rincón de Ademuz también quieren reivindicarse como territorios con recursos, talento y margen para crecer. Y ese es, precisamente, el espíritu de un foro que busca escuchar al interior para poner sus demandas en el centro de la agenda económica valenciana.