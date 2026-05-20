Cruz Roja reivindica el tejido social en el medio rural: «O nos apoyábamos todos o desaparecíamos»

Cintillo MQE La Serranía. / ED

El compromiso social y el trabajo comunitario centraron el debate de la segunda mesa del Foro Más que Empresas de La Serranía y el Rincón de Ademuz, organizado por Levante-EMV el 20 de mayo en Tuéjar, en una conversación en la que Cruz Roja reivindicó el papel del tejido empresarial y vecinal para sostener la vida en el medio rural. La mesa contó con la participación de Amparo Gómez Diago, directora técnica comarcal de Cruz Roja en Alto Turia, y Álvaro Garrido Giménez, técnico local de Cruz Roja en Utiel y el Rincón de Ademuz.

Durante el encuentro, ambos responsables dibujaron la realidad social de unas comarcas marcadas por el envejecimiento, la dispersión geográfica y la necesidad de mantener servicios y población. «Cruz Roja vino a mejorar vidas, pero sostuvimos el territorio entre todos: las empresas, las administraciones y las entidades sociales», señaló Garrido.

El técnico explicó que en el Rincón de Ademuz trabajan especialmente con personas mayores a través de programas de estimulación cognitiva, actividad física y acompañamiento emocional. «Muchas veces no es solo escuchar historias de vida, sino romper silencios», destacó. También subrayó la importancia de los programas de respiro familiar para personas cuidadoras: «Dar a alguien una o dos horas para salir a tomar un café puede ser la diferencia entre derrumbarse o seguir adelante».

Álvaro Garrido Giménez, técnico local de Cruz Roja en Utiel y el Rincón de Ademuz, durante su intervención. / Fernando Bustamante

La tecnología también se ha convertido en una herramienta de inclusión en el entorno rural. Garrido relató cómo Cruz Roja impulsa talleres de alfabetización digital y experiencias de realidad virtual para acercar nuevas oportunidades a la población mayor. «Les ayudamos a recuperar accesibilidad y autonomía, incluso a vivir experiencias como visitar una pirámide en Egipto desde un pequeño municipio del Rincón de Ademuz», apuntó.

Por su parte, Amparo Gómez Diago incidió en la estrecha relación entre Cruz Roja y las empresas del territorio, fundamentales para desarrollar su actividad social. «Sin las empresas nuestra actividad habría sido imposible», afirmó. Según explicó, la colaboración empresarial permite desde la entrega de alimentos o material para talleres infantiles hasta la sustitución de electrodomésticos dañados por la dana o mejoras de eficiencia energética en hogares vulnerables.

Amparo Gómez Diago, directora técnica comarcal de Cruz Roja en Alto Turia, durante su intervención. / Fernando Bustamante

«En el territorio rural nos dimos cuenta de que o nos apoyábamos todos o desaparecíamos», resumió Gómez, quien puso en valor la cercanía y sensibilidad con la que actúan las empresas locales ante situaciones de vulnerabilidad.

Pandemia y dana

Además, ambos responsables coincidieron en que la pandemia y la dana marcaron un antes y un después en la realidad social de La Serranía y el Rincón de Ademuz. Amparo Gómez explicó que, tras aquellos episodios, muchas familias regresaron al medio rural en busca de una mayor calidad de vida y de apoyo comunitario. «La búsqueda de la ruralidad nos cambió», afirmó. Además, destacaron que algunos municipios se convirtieron en «pueblos cobijo» para personas afectadas por la dana y para familias migrantes que llegan al territorio para comenzar una nueva etapa. En paralelo, señalaron que Cruz Roja, a raíz de la pandemia, reforzó su implantación en la comarca, consolidando una estructura técnica y social que antes apenas existía.