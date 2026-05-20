Julio Delgado (Ivace): “Ha llegado el momento de cambiar la mirada sobre el interior"

Cintillo MQE La Serranía. / ED

El director general de Industria, Julio Delgado, reivindicó este miércoles en Tuéjar el potencial económico y empresarial de las comarcas de La Serranía y el Rincón de Ademuz durante la apertura institucional de una nueva jornada del foro Más que Empresas, organizado por Levante-EMV. Delgado defendió la necesidad de “cambiar la mirada” sobre el interior de la Comunitat Valenciana y poner el foco en sus fortalezas, entre las que destacó el arraigo, la calidad de vida, el patrimonio natural y, especialmente, la actividad industrial y empresarial.

El responsable autonómico recordó que mantiene una vinculación personal y profesional con estas comarcas desde hace más de dos décadas, cuando comenzó a trabajar en el entonces Sepiva —actual Ivace— y se le encargó la organización de mesas redondas en la zona. “Venir aquí para hablar del futuro de esta zona siempre me ha hecho especialmente ilusión”, aseguró.

Durante su intervención, Delgado puso en valor el esfuerzo diario de empresarios, autónomos y negocios familiares que continúan desarrollando su actividad en municipios del interior pese a las dificultades derivadas de la despoblación. “Hay empresarios que se levantan todos los días a trabajar, ya sea en su explotación ganadera, en su industria o en su pequeño taller”, señaló, subrayando además que “siguen apostando por quedarse”.

En este sentido, defendió el compromiso del Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca con el mantenimiento de la actividad económica en estas áreas rurales. Según explicó, las líneas de ayudas impulsadas desde la Dirección General de Industria y el Ivace incorporan medidas específicas para favorecer a los municipios en riesgo de despoblación, otorgándoles una puntuación adicional en las convocatorias públicas.

Entre esas iniciativas destacó las ayudas destinadas a pymes agroalimentarias ubicadas en municipios afectados por la despoblación, pese a que este sector no depende directamente de la Conselleria de Industria. “También apoyamos a las pymes agroalimentarias siempre que estén en municipios con riesgo de despoblación”, remarcó.

El director general recordó además algunos de los proyectos impulsados históricamente en la comarca a través de convenios entre Sepiva y distintos ayuntamientos, citando actuaciones desarrolladas en Titaguas, Tuéjar y Ademuz. En el caso de Titaguas, mencionó específicamente la actuación vinculada a Monteturia para facilitar el desarrollo de suelo industrial.

En materia de inversiones, Delgado cifró en 5,8 millones de euros las ayudas destinadas a 19 áreas industriales ubicadas en 14 municipios en riesgo de despoblación. De esa cantidad, señaló que 1,3 millones de euros han llegado en los dos últimos años a municipios de Los Serranos y el Rincón de Ademuz. Asimismo, indicó que las ayudas a pymes han alcanzado los 5 millones de euros.

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El director general cerró su intervención apelando al “carácter recio y con arraigo” de estas comarcas y reiteró el compromiso del Consell con el mantenimiento de la actividad económica como herramienta clave para generar empleo y fijar población en el interior valenciano.