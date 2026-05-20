Las comarcas del interior piden apoyo a la Administración para luchar contra la despoblación

Cintillo MQE La Serranía. / ED

La sede de la Mancomunidad del Alto Turia acogió este miércoles una nueva edición del Foro Más que Empresas, un ciclo de encuentros organizado por Levante-EMV, con el impulso de Veolia, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Caixa Popular y Cámara Valencia, así como con la colaboración de Cruz Roja, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), la Mancomunidad del Alto Turia y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, para analizar, comarca a comarca, los retos y oportunidades del tejido productivo valenciano.

La cita, que en esta ocasión se ha centrado en los municipios de la Serranía y el Rincón de Ademuz, reunió a representantes institucionales, empresariales y sociales de ambas comarcas, quienes de la mano de Bea Carrascosa, periodista y jefa de producción de Levante TV, analizaron la realidad de dos territorios marcados por la despoblación y la falta de conexiones, pero que destacan al mismo tiempor su capacidad de resistencia y su potencial de crecimiento.

Turismo de calidad

El director general del Industria, Julio Delgado, fue el encargado de abrir el foro con un alegato en el que defendió la necesidad de «cambiar la mirada» sobre el interior de la Comunitat Valenciana y poner el foco en sus fortalezas, entre las que destacó el arraigo, la calidad de vida, el patrimonio natural y, especialmente, la actividad industrial y empresarial.

Durante su intervención, Delgado puso en valor el esfuerzo diario de empresarios, autónomos y negocios familiares «que siguen apostando por quedarse», en referencia a las dificultades asociadas a la despoblación. Empresarios a los que se comprometió a seguir acompañando con nuevas líneas de ayudas e inversiones impulsadas desde el Ivace, y que en los últimos años ha invertido más de 1,3 millones de euros en los municipios de la comarca.

El director general del Industria, Julio Delgado. / Fernando Bustamante

La primera mesa reunió al propio Delgado con el presidente de la Mancomunidad del Alto Turia y alcalde de Benagéber, Rafael Darijo; el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón; el alcalde de Titaguas, Ramiro Rivera; y la gerente de Concesiones de Veolia, Laura Gascón.

Durante el debate, los participantes han puesto sobre la mesa la falta de infraestructuras y la necesidad de atraer inversiones a unas comarcas cuya donde la actividad económica está estrechamente ligada a sectores como la agricultura, la ganadería, el pequeño comercio o el turismo.

Precisamente es en el «turismo de calidad» donde la Mancomunidad del Alto Turia está focalizando actualmente su apuesta, conscientes de las limitaciones que afronta la industria por culpa de la despoblación o la falta de conexiones digitales y terrestres, principales problemas de la comarca «que nos impiden desarrollarnos». Así lo reivindicó el presidente de la entidad supramunicipal y alcalde de Benagéber, Rafa Darijo, que recordó el trabajo de los municipios para ser reconocidos como Reserva de la Biosfera, una distinción que ha conseguido atraer a una treintena de empresas «que trabajan en el territorio y que viven en el territorio».

En el centro, el presidente de la Mancomunidad del Alto Turia y alcalde de Benagéber, Rafael Darijo- / Fernando Bustamante

Darijo reclamó políticas e infraestructuras para las personas mayores, recordando que en algunos municipios de la comarca «más del 70 % de la población tiene más de 70 años». Mantener a los mayores y apostar por los más jóvenes «para que vengan a vivir a nuestros pueblos» es la principal apuesta que promueve desde la Mancomunidad y el ayuntamiento. «Pero si queremos que los pueblos no se abandonen necesitamos la ayuda del Estado y de la Generalitat para que podamos crear puestos de trabajo», reclamó.

Una mirada «global»

Con un tono más optimista, el alcalde de Titaguas, Ramiro Rivera, puso el valor el territorio medioambiental de «una de las comarcas más importantes de la Comunitat Valenciana» y destacó el impacto que han tenido las políticas que han puesto en marcha las distintas administraciones en materias como el reto demográfico. «Hay nuevas oportunidades, gente que ha venido y se ha quedado a trabajar y a ayudarnos a construir esta comarca». Ramiro Rivera recordó también el impacto que ha tenido en los municipios la declaración de Reserva de la Biosfera: «nos ha dado promoción mundial de una marca y una estrategia medioambiental y ha tenido impacto directo brutal en el producto agroalimentario».

Ramiro Rivera, alcalde de Titaguas. / Fernando Bustamante

Como desafío, fijó la necesidad de promover política industrial y de comercio local para «consolidar lo que tenemos». Asimismo, planteó incentivar a empresas y comercios «para que puedan establecerse en zonas despobladas y quedarse» y ofrecer una «mirada global» a la hora de plantear actuaciones. «Es importante que un pueblo funcione, pero tiene que tener repercusión en toda la zona. Lo que se haga en Tuéjar es importante, pero lo que se haga en el pueblo de al lado también. Y no pasa nada por moverse».

Atraer y retener a empresas

Por su parte, el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, puso como foco en su intervención el tema de la vivienda, «un problema que impide el desarrollo de nuestros pueblos». En este sentido, recordó que hay empresas que necesitan trabajadores «pero la gente no puede venirse porque no hay casas». Remarcó los precios más asequibles como una de las principales fortalezas para atraer a nuevas empresas y la necesidad de cuidar a las que ya existen: «Muchas veces nos enfocamos en que se emprenda, pero hay que poner en valor lo que ya tenemos».

El alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón. / Fernando Bustamante

Asimismo, reclamó llevar a cabo iniciativas y «apostar por nuevos modelos industriales» para optimizar los recursos: «A pesar de ser un territorio con un 80-90% de superficie forestal no existe industria forestal. Si queremos cuidar a los territorios rurales hay que generar industria cuidando la materia prima que sale de nuestros montes.Esto crearía una economía circular interesante», apostilló el primer edil.

Turismo sostenible

Por último, la representante de Veolia, Laura Gascón, destacó el valor natural «innegable» de los Serranos y el Rincón de Ademuz, dos comarcas que tienen como reto principal «promover un turismo enfocado a la sostenibilidad». También la modernización de los servicios, la eficiencia energética o la digitalización. Materias que ya figuran en la agenda de los ayuntamientos donde se hace imprescindible la colaboración público-privada para implantar medidas e impulsar actuaciones.

Laura Gascón, gerente de Concesiones de Veolia. / Fernando Bustamante

En este sentido, reivindicó que gracias a los 80 municipios que Veolia gestiona en la Comunitat Valenciana, «podemos aportar nuestro conocimiento y ayudar a gestionar a los ayuntamientos pequeños, que tienen los mismos problemas que los grandes, pero con muchos menos recursos».

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Con esta mesa, el Foro Más que Empresas completó una radiografía precisa de los retos y oportunidades de este territorio. Las conclusiones fueron unánimes: ambas comarcas tiene recursos, talento y un enorme potencial, pero solo la unión entre administraciones, empresas y ciudadanía permitirá transformarlo en un desarrollo sostenible que garantice un futuro sólido para la Serranía y Rincón de Ademuz.