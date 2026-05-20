Villar del Arzobispo reclama más apoyo a las comarcas del interior: “Sin vivienda ni transporte no podemos atraer población”

Cintillo MQE La Serranía. / ED

El interior valenciano reclama oportunidades reales para fijar población, generar empleo y garantizar servicios públicos de calidad. Ese es uno de los mensajes que traslada el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo con motivo de la celebración de una nueva jornada del foro Más que Empresas en las comarcas de La Serranía y el Rincón de Ademuz, organizado por Levante-EMV, con el impulso de Veolia, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Caixa Popular y Cámara Valencia, y centrado en los retos y oportunidades de las comarcas de interior.

Desde el ayuntamiento subrayan que los desafíos que afronta Villar del Arzobispo son comunes a muchos municipios rurales: frenar la pérdida de población, atraer talento, crear empleo estable y garantizar que residir en el interior no implique menos oportunidades que hacerlo en una gran ciudad. La prioridad, explican, pasa por conseguir que los jóvenes puedan quedarse y que nuevas familias encuentren en el municipio condiciones adecuadas para asentarse.

En ese contexto, el consistorio destaca algunas de las fortalezas con las que cuenta la localidad. Entre ellas, una amplia red de servicios públicos, actividad económica y comercial, vida cultural y deportiva y, especialmente, una oferta educativa completa “desde los 0 hasta los 18 años”. La nueva escuela infantil municipal, el CEIP Fabián y Fuero y el IES La Serranía conforman, según remarcan, uno de los principales factores para “atraer y retener” población.

La alcaldesa, Mª Ángeles Beaus, pone también el foco en el potencial económico del municipio. Su cercanía con Valencia —a poco más de 50 kilómetros— permite combinar las ventajas de un entorno rural con la conexión a la capital. A ello se suma la existencia de oportunidades en sectores como el comercio de proximidad, los servicios, la economía de los cuidados, la rehabilitación de vivienda, la agroalimentación, el turismo de interior o la digitalización.

El ayuntamiento considera además que el medio rural debe dejar de verse únicamente como un espacio a conservar y convertirse también en un territorio para innovar y emprender. “Nuestro potencial está en demostrar que el medio rural no es solo un lugar para conservar, sino también para innovar, trabajar, criar, emprender y vivir con calidad”, sostiene la edil.

No obstante, para que ese desarrollo sea posible, el municipio reclama medidas concretas. La vivienda aparece como una de las principales necesidades, junto a la mejora de las comunicaciones y del transporte público con Valencia y los municipios vecinos. "Sin vivienda ni transporte no hay posibilidad real de atraer población", alerta Beaus. También reivindican una conectividad digital de calidad y la disponibilidad de suelo industrial y espacios adecuados para pequeñas empresas, cooperativas y autónomos.

Al respecto de esto último, la alcaldesa insiste en que “el talento no se atrae solo con discursos”, sino ofreciendo condiciones reales para instalarse, crecer y conciliar. Por ello, defiende la necesidad de reforzar los servicios públicos y mantener una financiación suficiente para los municipios de interior.

En esa línea, desde el ayuntamiento reclaman una financiación “más justa” para las localidades rurales y denuncia que muchos consistorios pequeños asumen servicios esenciales sin contar con recursos suficientes. Consideran imprescindible que las administraciones superiores adapten sus políticas a la realidad del territorio, con ayudas más ágiles, menos burocracia y programas pensados específicamente para el interior valenciano. “No podemos exigir a los pueblos que mantengan servicios de calidad si no cuentan con financiación suficiente”, advierte la alcaldesa.

En este sentido, la colaboración con las administraciones supranacionales -Diputación de Valencia, Generalitat Valenciana, Gobierno central y fondos europeos- es, según señalan, “imprescindible” para sacar adelante inversiones estratégicas. Sin embargo, el consistorio también reivindica que las comarcas del interior no sean tratadas como territorios secundarios.

Además, el ayuntamiento defiende un modelo de desarrollo “equilibrado y sostenible” y advierte de la preocupación existente en la comarca por infraestructuras con impacto ambiental, como el proyecto de vertedero previsto en Losa del Obispo. Desde Villar del Arzobispo insisten en que cualquier actuación debe priorizar la protección del entorno y la calidad de vida de los vecinos. “Los municipios del interior no podemos convertirnos únicamente en el lugar donde se colocan las infraestructuras que otros no quieren”, apunta Beaus.

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El mensaje final que traslada el municipio coincide con el espíritu del foro celebrado este miércoles: el mundo rural no reclama privilegios, sino igualdad de oportunidades para seguir siendo un territorio vivo, con servicios, empleo y capacidad para construir futuro.