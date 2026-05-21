La nueva base de bomberos forestales de Ademuz estará operativa antes del verano

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia encara la recta final de las obras de la nueva base comarcal de brigadas forestales de Ademuz, una infraestructura que estará operativa antes del verano y que se convertirá en la primera instalación de estas características en la entidad dependiente de la Diputación de Valencia.

El diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Avelino Mascarell, ha visitado este miércoles el avance de las obras junto al alcalde de Ademuz, Ángel Andrés, para conocer el estado de una actuación que permitirá centralizar en un único espacio las tres brigadas forestales que operan en la comarca.

Mejora de coordinación y reducción de tiempos de respuesta

Mascarell ha destacado que “esta nueva base supone un salto cualitativo para el operativo del Consorcio en una comarca especialmente sensible desde el punto de vista forestal y con unas características territoriales muy particulares”. El presidente del Consorcio ha señalado además que “la nueva instalación permitirá mejorar la coordinación, reducir tiempos de respuesta y ofrecer unas condiciones de trabajo mucho más adecuadas para los efectivos que trabajan diariamente sobre el terreno”.

Por su parte, Ángel Andrés ha valorado “la importancia de que Ademuz cuente con una infraestructura moderna y preparada para dar servicio a toda la comarca”, y ha agradecido “la apuesta del Consorcio y de la Diputación por reforzar la seguridad y la prevención de incendios en el territorio”.

El Consorcio Provincial de Bomberos tendrá operativa antes de verano en Ademuz su primera base comarcal de brigadas forestales. / Diputación de Valencia

Ubicación

La nueva base se ubica en una parcela del polígono industrial Los Planos y ha sido diseñada para albergar de manera simultánea a 20 operativos. El complejo contará con un hangar con capacidad para cuatro autobombas, además de almacén y taller, y una zona administrativa con vestuarios, taquillas, lavandería, despacho y sala de reuniones y descanso.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1,7 millones y contempla también construcciones auxiliares como una marquesina con plazas de aparcamiento y puntos de recarga eléctrica, así como un almacén exterior para combustible.

Actualmente, los trabajos se encuentran en su fase final y únicamente quedan pendientes algunos remates e instalaciones para completar la puesta en marcha de la infraestructura. Según las previsiones técnicas, la base podría entrar en funcionamiento en aproximadamente un mes.