La Diputación licita las obras de mejora de dos caminos estratégicos entre Castielfabib y Vallanca

La Diputación de Valencia ha sacado a licitación las obras de rehabilitación de dos caminos rurales situados en el término municipal de Castielfabib con el objetivo de mejorar la conectividad entre los municipios del Rincón de Ademuz y reforzar sus comunicaciones con la Serranía Baja de Cuenca. El proyecto, impulsado por el área de Carreteras que dirige la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, cuenta con una inversión de 816.000 euros y prevé el inicio de las obras antes de que finalice este año.

La actuación se desarrollará sobre dos vías consideradas estratégicas para la movilidad de la comarca. La primera de ellas conecta el casco urbano de Castielfabib con la carretera CV-479 y actualmente presenta un estado de deterioro que limita su uso prácticamente a vehículos todoterreno. Su recuperación permitirá disponer de una alternativa de acceso al municipio en caso de incidencias en la CV-479, única carretera que enlaza Castielfabib con la N-420 y que con frecuencia sufre cortes por desprendimientos u otras incidencias.

El alcalde de Castielfabib, Eduardo Aguilar, ha destacado la importancia de esta actuación al señalar que "no solo mejora un camino agrario, sino que garantiza una salida de emergencia fundamental para el municipio y para la pedanía de La Cuesta del Rato, evitando rodeos de más de 30 kilómetros en caso de corte de la carretera principal". Asimismo, ha subrayado que esta vía "refuerza la comunicación con municipios vecinos de la provincia de Teruel, como El Cuervo o Tormón, y mejora de forma directa la seguridad de todo el entorno".

Uno de los caminos de Castielfabib. / Diputación de Valencia

La segunda intervención se centrará en el camino forestal que une Vallanca con la carretera N-420. Aunque la vía es actualmente transitable, las obras permitirán ampliar su anchura y mejorar la resistencia del firme, aumentando su funcionalidad y seguridad. Se trata de una infraestructura de gran relevancia para los vecinos de Vallanca, tanto por su uso cotidiano como por su papel en la gestión y protección del entorno natural.

La alcaldesa de Vallanca, Ruth Sánchez, ha puesto en valor el alcance territorial del proyecto y ha afirmado que "para Vallanca, el acondicionamiento de este camino es esencial, porque supone hoy por hoy la principal conexión con la N-420 y con los municipios de la Serranía Baja de Cuenca". Además, ha destacado que "la actuación liderada por la Diputación, que afecta tanto a Castielfabib como a Vallanca, es un ejemplo de cómo la coordinación entre municipios vecinos y la propia institución provincial permite mejorar la movilidad, los servicios y las oportunidades de municipios como los nuestros". En este sentido, ha concluido que "la mejora de las comunicaciones es clave para luchar contra el fenómeno de la despoblación".

También el alcalde de Castielfabib ha valorado positivamente la implicación de la institución provincial, asegurando que la Diputación de Valencia "ha sabido entender estas sinergias entre municipios del interior, atendiendo actuaciones largamente demandadas que mejoran la accesibilidad, la seguridad y la vertebración territorial más allá de los límites administrativos".

Más seguridad y mejor drenaje

Las obras contemplan el refuerzo integral del firme mediante materiales de alta resistencia y técnicas constructivas sostenibles que reducirán el impacto ambiental de la actuación. En el caso del camino próximo al núcleo urbano de Castielfabib, el proyecto incluye además la construcción de un nuevo tramo de trazado de 140 metros.

La intervención incorporará señalización horizontal y vertical, actualmente inexistente en ambos caminos, así como elementos de balizamiento y sistemas de protección en aquellos puntos donde existan desniveles superiores a cinco metros. Asimismo, se mejorará la evacuación de aguas mediante la adecuación del drenaje transversal y longitudinal con nuevas cunetas de hormigón y de tierra, incrementando así la seguridad de la circulación.