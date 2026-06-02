Tres medios aéreos trabajan para extinguir un incendio forestal en Higueruelas

Equipos de extinción trabajan para sofocar el incendio forestal declarado en Higueruelas, en la comarca de los Serranos. El centro de Coordinación de Emergencias del 112 ha notificado a las 13:30 horas del fuego declarado en un paraje forestal del término municipal de este municipio de la Serranía.

Hasta el lugar han acudido tres medios aéreos, una unidad de GVA Bombers Forestals con autobomba y dos agentes medioambientales del CPIF.

El calor registrado en la zona y la abundancia de material vegetal inflamable están complicando los trabajos de extinción, por lo que se ha añadido una unidad helitransportada de GVA Bombers Forestals, cuatro unidades de GVA Bombers Forestals con tres autobombas y un coordinador forestal.

Minutos después, el operativo se ha ampliado con la movilización adicional de tres BRIFO de Bombers Valencia.

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