La Diputación licita las obras para mejorar cuatro caminos estratégicos de Alpuente con una inversión de más de 800.000 euros.

La Diputación de Valencia ha sacado a licitación las obras de mejora de cuatro caminos municipales de Alpuente, una actuación que permitirá renovar más de cinco kilómetros de vías de uso habitual y reforzar la conexión entre distintos núcleos de población, explotaciones agrarias y servicios básicos del municipio.

El proyecto, impulsado por el área de Carreteras que dirige la diputada Reme Mazzolari, cuenta con un presupuesto de licitación de 811.027 euros y se enmarca en el programa provincial de mejora de Caminos de Interés Territorial.

Diferentes tramos

La intervención actuará sobre cuatro tramos situados en diferentes puntos del término municipal: el acceso a Campo Abajo desde la CV-345 por la zona de Las Granjas, el camino que conecta la CV-353 con la residencia de personas mayores de Alpuente y su enlace con la CV-345, el acceso a Corcolilla y el camino de acceso a La Almeza.

Según anuncia la diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la Diputación, "una vez completado el proceso de adjudicación, cuyo plazo habitual se sitúa entre cuatro y cinco meses, está previsto que los trabajos puedan comenzar alrededor del próximo mes de noviembre".

Mazzolari, destaca que “se trata de caminos que forman parte de la vida diaria del municipio, utilizados por vecinos, agricultores y ganaderos para acceder a viviendas, explotaciones y servicios básicos" y concluye que "mejorar estas vías de comunicación es también reforzar las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida en el medio rural”.

Por su parte, la alcaldesa de Alpuente, Itziar Méndez, señala que “para un municipio con un término tan extenso y disperso como el nuestro, disponer de caminos en buenas condiciones es fundamental. Esta inversión nos permitirá mejorar la seguridad y la accesibilidad de varios puntos clave del término municipal y supone un apoyo muy importante para nuestros vecinos y para el sector primario, que depende de estas vías a diario”.

Más seguridad y mejores conexiones

Las obras permitirán mejorar el estado de unos caminos que actualmente presentan deformaciones, grietas y deterioros provocados por el paso del tiempo y las condiciones de uso. La actuación incluye el refuerzo y renovación del firme, la mejora de los sistemas de drenaje y la actualización de los elementos de señalización y seguridad vial.

Además, se ejecutarán nuevas cunetas para favorecer la evacuación de aguas y se reforzarán dos pasos por los que discurren escorrentías procedentes de barrancos, situados en los accesos a Corcolilla y La Almeza, con el objetivo de reducir los efectos de la erosión y mejorar la durabilidad de la infraestructura.

El proyecto también contempla la instalación de nuevos elementos de protección en los puntos con mayores desniveles y la renovación de la señalización horizontal y vertical, contribuyendo a incrementar la seguridad y la comodidad de la circulación.

Plazo de ejecución de cinco meses

La actuación cuenta con un plazo de ejecución previsto de cinco meses desde el inicio de las obras y permitirá mejorar la conectividad interna de uno de los municipios con mayor extensión territorial de la provincia, facilitando los desplazamientos cotidianos y el acceso a servicios y actividades económicas repartidas por diferentes puntos del término municipal.