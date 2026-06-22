La Cordà de Villar del Arzobispo, declarada Fiesta de Interés Turístico Local

La Cordà de Villar del Arzobispo ha sido reconocida oficialmente como Fiesta de Interés Turístico Local, una distinción concedida por la Generalitat Valenciana que pone en valor la relevancia cultural, festiva y turística de una de las tradiciones más emblemáticas del municipio.

El reconocimiento llega tras la solicitud impulsada por el ayuntamiento y el trabajo desarrollado durante los últimos meses para destacar la importancia de esta celebración, profundamente arraigada en la historia y la identidad colectiva de la localidad.

Difusión de cultura

La declaración distingue a aquellas fiestas y acontecimientos que, además de contar con una especial singularidad, contribuyen a difundir la cultura, las tradiciones y el patrimonio de la Comunitat Valenciana. En este sentido, la Cordá se consolida como uno de los principales referentes festivos de Villar del Arzobispo y como un atractivo turístico de creciente proyección.

Desde el consistorio destacan que este logro es el resultado de un intenso trabajo coordinado entre la Agencia de Desarrollo Local y la Concejalía de Fiestas, Cultura y Patrimonio, dirigida por Gloria Soriano, así como de la colaboración de la Asociación Villarenca de Amigos del Cuete, una entidad clave en la conservación, promoción y transmisión de esta tradición vinculada al fuego y la pólvora.

Cordá Virge Paz. / A. Villar del Arzobispo

Apoyo de Paterna, Rafelbunyol, Mislata y Benissanó

El ayuntamiento también ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de los municipios de Paterna, Rafelbunyol, Mislata y Benissanó, localidades con una importante tradición pirotécnica que han respaldado la candidatura y contribuido a reforzar el valor cultural compartido de este tipo de celebraciones.

La alcaldesa de Villar del Arzobispo, Mª Ángeles Beaus, ha mostrado su satisfacción por la concesión de esta distinción y ha destacado la importancia que tiene para el municipio. "Este reconocimiento supone un motivo de orgullo para todo el municipio y un impulso para seguir protegiendo y promocionando nuestras tradiciones", ha señalado.