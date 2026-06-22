Fiestas
La Cordà de Villar del Arzobispo, declarada Fiesta de Interés Turístico Local
La fiesta, arraigada en la historia de la localidad, recibe la distinción por su singularidad y contribución a la difusión del patrimonio valenciano
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La Cordà de Villar del Arzobispo ha sido reconocida oficialmente como Fiesta de Interés Turístico Local, una distinción concedida por la Generalitat Valenciana que pone en valor la relevancia cultural, festiva y turística de una de las tradiciones más emblemáticas del municipio.
El reconocimiento llega tras la solicitud impulsada por el ayuntamiento y el trabajo desarrollado durante los últimos meses para destacar la importancia de esta celebración, profundamente arraigada en la historia y la identidad colectiva de la localidad.
Difusión de cultura
La declaración distingue a aquellas fiestas y acontecimientos que, además de contar con una especial singularidad, contribuyen a difundir la cultura, las tradiciones y el patrimonio de la Comunitat Valenciana. En este sentido, la Cordá se consolida como uno de los principales referentes festivos de Villar del Arzobispo y como un atractivo turístico de creciente proyección.
Desde el consistorio destacan que este logro es el resultado de un intenso trabajo coordinado entre la Agencia de Desarrollo Local y la Concejalía de Fiestas, Cultura y Patrimonio, dirigida por Gloria Soriano, así como de la colaboración de la Asociación Villarenca de Amigos del Cuete, una entidad clave en la conservación, promoción y transmisión de esta tradición vinculada al fuego y la pólvora.
Apoyo de Paterna, Rafelbunyol, Mislata y Benissanó
El ayuntamiento también ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de los municipios de Paterna, Rafelbunyol, Mislata y Benissanó, localidades con una importante tradición pirotécnica que han respaldado la candidatura y contribuido a reforzar el valor cultural compartido de este tipo de celebraciones.
La alcaldesa de Villar del Arzobispo, Mª Ángeles Beaus, ha mostrado su satisfacción por la concesión de esta distinción y ha destacado la importancia que tiene para el municipio. "Este reconocimiento supone un motivo de orgullo para todo el municipio y un impulso para seguir protegiendo y promocionando nuestras tradiciones", ha señalado.
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