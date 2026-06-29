El Rincón de Ademuz reclama un transporte público que atienda a sus pedanías más aisladas

El debate sobre la movilidad en el medio rural vuelve a situarse en el centro de la actualidad. Un vecino del Rincón de Ademuz ha hecho pública una carta abierta dirigida al secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra, en la que denuncia la falta de respuesta de la administración autonómica a las propuestas planteadas para mejorar el servicio de autobús en esta comarca del interior valenciano.

La misiva, difundida tras más de un año de espera desde la presentación de varias sugerencias vecinales a la que ha tenido acceso este diario, refleja el malestar existente en algunos núcleos de población que, según denuncia el autor, "continúan teniendo dificultades para acceder al transporte público pese a la puesta en marcha del nuevo contrato de transporte que conecta el Rincón de Ademuz, La Serranía y Camp de Túria con València".

Un año después, las mismas reivindicaciones

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio implantó en abril de 2025 un nuevo servicio de autobús interurbano con el objetivo de mejorar las conexiones entre las comarcas del interior y la capital valenciana. Sin embargo, varios vecinos consideran que algunas de las deficiencias detectadas desde el inicio "siguen sin resolverse".

Según expone el autor de la carta, "las propuestas remitidas a la Generalitat pretendían introducir mejoras puntuales en determinadas líneas aprovechando el sistema de transporte a demanda, una modalidad diseñada precisamente para dar servicio a pequeñas poblaciones con baja densidad demográfica".

Las peticiones, aseguran, "no implicaban grandes inversiones ni un aumento significativo de recursos, sino ajustes encaminados a garantizar una cobertura más homogénea en todo el territorio".

Pedanías con cobertura insuficiente

Entre las localidades citadas figuran la Cuesta del Rato, Castielfabib, Los Santos, Torrebaja, Mas de Jacinto, Torrealta y Ademuz, cuyos vecinos, según denuncia la carta, "no disponen de servicio diario pese a estar integrados dentro del sistema a demanda".

La reclamación también pone el foco en la pedanía de Mas de los Mudos, cuya incorporación a la línea 401F consideran "viable al encontrarse dentro del mismo recorrido". Los vecinos sostienen que únicamente sería necesaria la correspondiente autorización administrativa para efectuar la parada.

No obstante, el caso que genera mayor preocupación es el de Arroyo Cerezo, una de las pedanías más aisladas del territorio. Según denuncia el escrito, esta población "carece actualmente de cualquier tipo de servicio público de transporte, incluso bajo la modalidad a demanda".

Más allá de la movilidad

La carta trasciende la mera reivindicación de horarios o rutas. Su autor plantea una reflexión sobre el futuro de los pequeños municipios del interior valenciano y el papel que desempeñan los servicios públicos en la lucha contra la despoblación.

"Cuando se deja a determinados núcleos sin servicio, no solo se limita su movilidad. También se condicionan sus oportunidades, su capacidad para fijar población y sus expectativas de futuro", señala el texto.

La preocupación no es nueva en comarcas como el Rincón de Ademuz, donde las largas distancias, el envejecimiento de la población y la escasez de alternativas de transporte convierten la movilidad en un factor clave para acceder a servicios sanitarios, educativos, administrativos o comerciales.

Sentimiento de abandono

El tono de la carta refleja un sentimiento de abandono que, según sus promotores, se ha ido consolidando tras la "ausencia de respuestas técnicas a las propuestas presentadas".

Los vecinos insisten en que no reclaman inversiones extraordinarias ni privilegios respecto a otras zonas de la Comunitat Valenciana. Su petición se centra en lograr un sistema de transporte "justo, equitativo y accesible" para todos los núcleos de población de la comarca, independientemente de su tamaño o ubicación.

La publicación de esta carta abierta reabre así el debate sobre la vertebración territorial y el acceso a los servicios públicos en las zonas rurales valencianas. Una cuestión que afecta especialmente a territorios como el Rincón de Ademuz, donde cada conexión de transporte puede resultar determinante para mantener la calidad de vida de sus habitantes y combatir el riesgo de despoblación que amenaza a buena parte del interior de la Comunitat.